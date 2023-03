Resposta del Comú de la Massana al neguit dels veïns d’Arinsal pel macroprojecte urbanístic

Les cònsols major i menor de la Massana, Olga Molné i Eva Sansa, parlant del projecte immobiliari d’Arinsal (Comú de la Massana)

La cònsol major, Olga Molné, ha afirmat que s’està en la fase final de l’anàlisi dels dos escrits d’al·legacions sobre el pla parcial de la unitat de sòl urbanitzable E-014, que van entrar un grup de veïns i el Quart d’Arinsal. Molné ha explicat que les demandes s’estan estudiant i que es farà la comunicació quan s’acabi l’anàlisi complet. De fet, en breu “el Comú de la Massana mantindrà una reunió sobre el tema amb el Quart d’Arinsal, igual que ha fet en els darrers mesos amb els veïns de la zona”.

Molné ha assegurat que el procés es tancarà en un màxim de tres setmanes i ha afirmat que el Comú té les portes obertes a qualsevol neguit dels veïns. D’altra banda, la cònsol menor, Eva Sansa, ha remarcat que el Comú intentarà millorar el projecte amb el promotor tant com sigui possible.

Durant la compareixença, les cònsols han fet un repàs històric sobre aquest terreny, que s’ha mantingut com a zona d’eixample urbà, i amb el mateix coeficient d’edificabilitat del 2,5 des del 1983, en que es van aprovar les ordinacions de zonificació per primera vegada. Així va quedar reflectit tant en el Pla d’Urbanisme Parroquial de la Massana (POUP) provisional com el definitiu, aprovat al 2006.

Al 2010, el promotor del pla parcial ja va presentar al comú un primer projecte, que no va rebre cap al·legació i que va ser aprovat. Al 2012, el Quart d’Arinsal va demanar al Comú de la Massana si podia mediar amb el promotor per a canviar el projecte, que consistia en dos carrils de blocs aïllats amb la mateixa alçada. Després de diverses converses, el promotor es va avenir a acceptar modificacions a la fitxa urbanística i a construir una urbanització tipus pleta, amb construccions de pedra i fusta de diferents alçades, i que harmonitzava molt més amb el centre d’Arinsal, segons apunten fonts comunals.

Molné ha remarcat que s’està en una fase inicial, amb l’estudi del pla parcial, i que de cara a les futures llicències d’obra, el projecte s’haurà d’adaptar als possibles canvis del POUP, derivats dels estudis de càrrega, com qualsevol altres projecte urbanístic.

D’altra banda, Sansa ha afirmat que “en aquests moments no hi ha cap problema en el subministrament elèctric a Arinsal, ni tan sols en èpoques d’alta afluència turística, com apuntaven algunes veus”. Així ho ha corroborat amb la mútua Nord Andorrà.