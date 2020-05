Resposta al SEP d’un grup del col·lectiu educatiu

Un grup del col·lectiu educatiu (mestres, col·laboradores, professors, RAP, psicopedagogs), també “nombrós i divers”, volem manifestar la nostra estupefacció i sorpresa davant el comunicat de premsa emès pel Comitè Executiu del Sindicat de l’Ensenyament Públic (SEP). De cap manera ens sentim identificats amb les seves paraules, ni representats per un sindicat que en comptes d’aportar solucions, busca l’enfrontament i la crítica gratuïta.

Lamentem moltíssim aquesta desafortunada reflexió sobre la gestió de la crisi per part del Ministeri d’Educació. La situació que estem vivint com a país és tan profundament delicada que pensem que ara és el moment de sumar, i no pas de restar. Tots junts, treballadors del món de l’ensenyament i Ministeri, hem de lluitar pels nostres nens i hem d’aconseguir que el nostre sistema educatiu surti enfortit.

És lamentable, que els representants d’un col·lectiu tan ampli, parlin en el nostre nom d’aquesta manera, i sense fer cap tipus de consulta als seus afiliats. L’essència del sindicalisme és el consens de la col·lectivitat, no la veu particular d’un comitè executiu.

Ara més que mai, hem de ser professionals i fer aportacions constructives que ajudin al nostre país a tirar endavant.