Residents i turistes, consumidors de cocaïna, però, acaben detinguts

Aquests darrers dies i, tal com ha passat força vegades, la Policia ha hagut de detenir diferents persones per tinença o consum de cocaïna. Un dels casos, la darrera setmana, ha estat a la frontera del riu Runer, on un home, no resident al Principat, de 35 anys d’edat, va ser detingut per trobar-se en possessió d’1,2 grams de cocaïna. Aquest accedia a Andorra en un turisme particular.

Així mateix, a Sant Julià de Lòria, un home veí de les valls, de 35 anys d’edat, va ser arrestat per trobar-se en possessió de 0,9 grams de cocaïna. Aquest individu va ser interceptat arran d’un control rutinari.

A més, a la Massana, un altre home, veí del Principat, de 28 anys d’edat, era detingut per trobar-se en possessió de 0,3 grams de cocaïna. La droga va ser trobada arran d’un control rutinari del cos de Policia.