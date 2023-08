Rescaten un parapentista a Organyà que s’ha trobat malament

Rescat d’un altre parapentista a Organyà, la setmana passada (Foto: Bombers Generalitat/arxiu)

En començar aquest cap de setmana, de forma especial, els Bombers de la Generalitat de Catalunya feien una crida al seny i a tenir precaució en el medi natural. El motiu respon a que les estadístiques de rescats i salvaments s’han disparat aquest 2023 amb autèntiques xifres rècord. Sempre és habitual que en dates assenyalades, en períodes de vacances, Bombers, Protecció Civil i altres organismes aportin consells a la població per seguretat. Vistes les xifres dels darrers mesos, les crides al seny han augmentat.

Aquest cap de setmana no ha estat una excepció i també s’han hagut de fer intervencions, unes per imprudència i, altres, per veritables accidents. Aquest ha estat el cas d’Organyà on, a les Vinyetes, aquest diumenge, 6 d’agost, els Bombers de la Generalitat han hagut de rescatar un parapentista que es trobava malament i ha hagut de fer un aterratge d’emergència. Hi han treballat amb dues dotacions terrestres i dos helicòpters de rescat.