Rescaten un boletaire al municipi de Montferrer i Castellbò

Els Bombers de la Generalitat han hagut de rescatar, aquest dimarts, un boletaire que havia desaparegut al terme municipal de Montferrer i Castellbò mentre feia una caminada amb d’altres aficionats. L’home, de 77 anys, s’havia separat una estona dels companys, que van ser els que van donar l’avís de la desaparició amb una trucada al telèfon 112. Finalment, a la tarda va ser localitzat sa i estalvi.
El cos d’emergències ha aprofitat per a informar que aquest mes de setembre, a l’inici de la temporada de tardor, ja han rescatat 17 boletaires, en alguns casos experts. En una de les intervencions la persona desapareguda va ser trobada sense vida, quatre dies després de la desaparició. Va ser a la zona del Coll de Bóixols, al límit entre el Pallars Jussà i l’Alt Urgell, on dimarts s’hi havia perdut un home de 83 anys que va acabar morint.
Consells per a evitar desaparicions
Per tot plegat, des dels Bombers han fet una crida als usuaris de la muntanya perquè segueixin els consells bàsics quan van a buscar bolets: consultar la previsió del temps, anar amb el telèfon mòbil carregat, anar sempre acompanyats, adaptar l’activitat a la condició física de cadascú, prendre punts de referència, portar roba amb colors vius i portar aigua i menjar.