Repunta novament la presència del coronavirus a la Seu d’Urgell, amb el risc de rebrot a 1.179 punts

La Seu d’Urgell es manté amb una incidència molt alta del coronavirus. De fet, aquesta darrera setmana ha repuntat. Després de la significativa baixada de final de novembre, aquest començament de desembre totes les dades de referència s’han tornat a enfilar. A més a més, el Sant Hospital té ara 3 ingressats amb COVID-19 -un més que la setmana passada- i hi segueix havent 10 grups escolars confinats. De fet, molts dels contagis segueixen corresponent a la població infantil.

Així, ara el risc de rebrot a la Seu és de 1.179 punts (+396 respecte d’ara fa just una setmana). De la seva part, la velocitat de transmissió del virus torna a superar el límit recomanat i està a 1,46 (+0,58 en comparació amb dimarts passat). I el percentatge de positius als nous tests és del 15% (+5,7). Això, a efectes pràctics, significa que de mitjana cada dos contagiats transmeten la malaltia a tres persones més i que gairebé 1 de cada 6 proves PCR dóna positiu.

Al conjunt de l’Alt Urgell, aquests tres índexs també han tornat a pujar i avui estan respectivament a 884 punts, a 1,25 i al 12,6%, igualment per damunt dels llindars recomanats pel Departament de Salut.

Forts contrastos entre els municipis de l’Alt Urgell

A banda de la Seu, ara hi ha set municipis més amb un risc de rebrot a nivell vermell: Organyà (l’índex més alt de la comarca, amb 1.574 punts), Montferrer i Castellbò (1.377), Ribera d’Urgellet (787), Cabó (782), Estamariu (441), Coll de Nargó (271) i Oliana (116). Una situació que contrasta amb la d’altres termes on el perill és nul i tenen les dades a zero: el Pont de Bar, Arsèguel, Cava, Alàs i Cerc, la Vansa i Fórnols, Josa i Tuixent, Peramola i Bassella. Finalment, hi ha res municipis amb un risc molt moderat: les Valls de Valira, les Valls d’Aguilar i Fígols i Alinyà.