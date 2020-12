Repunt dels casos de Covid-19 vinculat “amb les reunions del dia de Nadal” i a l’augment de proves fetes

El ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha actualitzat aquest dimecres la informació relacionada amb la pandèmia de SARS-CoV-2 al Principat: la xifra total de casos des de l’inici és de 7.983 persones –7.126 corresponen a la segona onada–. El total de defuncions fins a la data és de 84.

Actualment, ha exposat Jover, hi ha 515 casos actius: 15 persones resten ingressades a planta de l’Hospital Nostra Senyora de Meritxell i 3 a l’UCI, 1 de les quals amb ventilació mecànica. A la planta COVID-19 habilitada a El Cedre no hi ha cap resident ingressat.

El ministre ha detallat que la taxa de reproducció se situava dilluns en l’1,15, el que suposa un increment respecte les dades de la setmana passada. Segons ha indicat, les autoritats sanitàries relacionen aquesta pujada amb un augment de les proves de tests d’antígens realitzades els darrers dies coincidint amb les festes nadalenques, però també a que “es comencen a veure els casos vinculats amb les reunions del dia de Nadal”.

D’aquesta manera, ha recordat que els autotests d’antigen són una protecció complementària a les ja generalitzades –ús de la mascareta, distància entre persones i higiene de mans– i que és necessari seguir-les totes per evitar al màxim els contagis.

Pel que fa a les dades relaciones amb la població escolar, Jover ha informat que actualment hi ha 13 aules sota vigilància activa –4 d’elles amb tota la classe aïllada i 9 amb només alguns alumnes– i 30 en vigilància passiva. Com cada dimecres, la resta dels indicadors de referència internacional actualitzats poden consultar-se a www.govern.ad/covid19.