Represa de l’activitat lectiva a la Universitat d’Andorra després de l’incendi

La Universitat d’Andorra (UdA) informa que, a causa de l’incendi que s’ha produït aquest dimecres al Centre Cultural i de Congressos lauredià, l’edifici principal de l’UdA ha resultat afectat pel fum i el sutge, però després de les tasques de neteja i ventilació dutes a terme, l’activitat normal es reprendrà a partir d’aquest dijous, 10 de novembre, tant a l’edifici principal com a l’edifici Cub.

L’únic espai que romandrà fora de servei fins a nou avís és la Sala d’actes (sisena planta de l’edifici principal), per tasques de neteja. També romandrà tancada la Biblioteca Comunal Universitària, ubicada al Centre Cultural i de Congressos Lauredià, i s’informarà als usuaris tan aviat com s’habiliti una nova ubicació o lloc d’estudi disponible.

De cara al dia de represa de l’activitat lectiva, s’han emès algunes recomanacions sanitàries a la comunitat universitària i s’ha informat del procediment per a gestionar reubicacions en cas que es detecti algun lloc de treball excessivament fred -a causa de la ventilació d’espais- o amb olor persistent i intensa.

Els nivells de diòxid de carboni a l’edifici afectat són correctes, tal com s’ha constatat en les mesures de qualitat de l’aire que el Cos de Bombers ha dut a terme a totes les aules, despatxos i espais comuns. No obstant, s’ha activat la vigilància en cas de dificultats respiratòries o altres símptomes d’inhalació de diòxid de carboni (mal de cap, mareig, debilitat, nàusees, vòmits, dolor al pit i confusió).

Finalment, l’UdA es disculpa per les molèsties derivades de l’aturada de l’activitat de dimecres per motius de seguretat, i agraeix la paciència de la comunitat universitària. Amb la recuperació de la qualitat de l’aire, s’espera tenir restablerta la plena normalitat al més aviat possible.