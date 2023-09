Un infant dormint plàcidament (iStock)

Durant les vacances, molts hàbits i rutines es modifiquen, també per als infants. El de dormir és un cas típic: és comú ficar-se al llit i aixecar-se més tard que durant la resta de l’any. I, en el moment de tornar al col·legi, els petits han d’adaptar de nou els seus costums a les hores establertes. Com aconseguir-ho?

El principal consell és que els menors comencin a ficar-se al llit aviat des d’uns dies abans que comencin les classes, per a evitar que el canvi sigui massa brusc. El més apropiat és començar amb aquesta pràctica fins dues setmanes abans de l’inici del curs, perquè sigui progressiu.

Una clau per a ajudar al fet que agafin bé el son radica en l’activitat física. En general, la recomanació és que els petits facin activitat física de moderada a intensa almenys durant una hora al dia. En èpoques en què fa falta ajustar els horaris de son, es poden promoure algunes activitats més, perquè l’esforç demani un descans reparador.

D’altra banda, és fonamental atendre les rutines per a dormir: el sopar, el bany i altres activitats que indiquen que s’acosta l’hora d’anar a dormir. Si encara hi ha molta llum natural, baixa les persianes, i, per contra, aixeca-les al matí una estona abans que el nen es desperti.

També cal parar esment a les pantalles, que són enemigues del somni. El consell de no permetre’ls utilitzar aquests aparells en les últimes hores del dia val per a tot l’any, però és encara més vital en els primers dies després de la tornada a les classes.

Un element més és l’esmorzar, i no sols per tractar-se del menjar més important del dia, sinó també pel que significa com a ritual en els primers matins del curs. Si es prepara un esmorzar saborós i nutritiu i es dedica el temps suficient per a gaudir-lo en família i sense presses, la matinada serà menys costosa i l’infant afrontarà el dia més animat i amb millor humor.





