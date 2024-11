Reportatge sobre com ser donant de llet materna a Catalunya

Llet materna provinent de donacions (Getty images)

La donació de llet materna és un acte de solidaritat que pot ajudar molts nadons prematurs o amb problemes de salut que no poden ser alletats directament per la seva mare. A Catalunya, hi ha bancs de llet materna que permeten recollir, processar i distribuir llet a aquests infants en necessitat. Si estàs interessada a convertir-te en donant de llet materna, aquí t’expliquem els passos que cal seguir, els requisits i els beneficis tant per als nadons com per a les donants.





Passos per a ser donant de llet materna

Contactar amb el banc de llet materna més proper

A Catalunya, el Banc de Llet Materna és gestionat per l’Hospital Clínic de Barcelona. El primer pas per a convertir-te en donant és contactar amb ells, per telèfon o a través del seu web. Et proporcionaran tota la informació necessària i et programaran una entrevista inicial.

Entrevista mèdica i analítica

Per a garantir que la llet és segura per als nadons, es realitza una entrevista mèdica a la donant per a conèixer el seu estat de salut i historial mèdic. També es fan proves d’analítica de sang per a descartar infeccions que podrien ser transmeses a través de la llet, com l’hepatitis, la sida o la sífilis.

Inici de l’extracció de llet

Si compleixes els requisits mèdics, pots començar a extreure’t la llet. Ho pots fer des de casa amb un tirallet (manual o elèctric), i es recomana guardar la llet en pots esterilitzats que el banc de llet t’ofereix. Un cop tens prou llet acumulada, l’entregues al banc de llet o pots coordinar el recolliment.

Conservació i transport de la llet

La llet materna ha de ser conservada correctament per a garantir la seva seguretat. Es recomana congelar-la immediatament després de l’extracció, i mantenir-la a una temperatura adequada fins a la seva entrega o recollida pel banc. Els bancs de llet normalment faciliten els materials necessaris per al transport segur de la llet.





Requisits per a ser donant de llet

Ser una dona en període de lactància i gaudir d’un bon estat de salut.





No tenir hàbits perjudicials, com fumar, consumir alcohol o drogues.





No prendre medicació que pugui alterar la qualitat de la llet, excepte aquelles que es considerin segures durant la lactància.





Haver superat l’entrevista mèdica i les proves d’analítica.





Beneficis de donar llet materna

1. Per als nadons receptors

Els nadons prematurs o amb problemes de salut poden tenir dificultats per a digerir la llet artificial o la llet de la seva pròpia mare si ella no pot alletar. La llet materna donada és vital, ja que és rica en nutrients i anticossos que protegeixen els nadons de malalties i infeccions. Això millora les seves possibilitats de supervivència i els ajuda en el seu desenvolupament.

2. Per a les donants

A banda de la satisfacció emocional d’ajudar altres nadons, hi ha beneficis físics per a la mare donant. L’extracció de llet ajuda a mantenir una producció estable de llet i prevé problemes com la mastitis. A més, és una manera de col·laborar de manera solidària amb altres mares i famílies en situacions complicades.