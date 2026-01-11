Reportatge: senyals que aconsellen que el teu fill vagi a teràpia

El psicòleg infantil és un professional especialitzat en el desenvolupament emocional, social i conductual dels infants. La seva tasca no és “etiquetar” o “diagnosticar” a la lleugera, sinó ajudar a entendre què està passant i oferir estratègies perquè tant l’infant com la família puguin recuperar l’equilibri.
Senyals emocionals que cal tenir en compte
- Tristesa o irritabilitat constants: si notes que el teu fill està desanimat, plora sovint o s’enfada fàcilment durant setmanes, podria estar gestionant una emoció més profunda.
- Pèrdua d’interès per activitats que abans li agradaven: deixar de jugar, pintar o sortir amb amics pot ser un senyal de malestar emocional.
- Por o ansietat exagerades: preocupacions persistents per l’escola, la separació dels pares o la por a situacions quotidianes poden requerir suport.
Senyals de comportament o relació
- Canvis bruscos de comportament: rebequeries molt freqüents, agressivitat o replegament sobtat.
- Dificultats socials: aïllament, conflictes constants amb altres nens o incapacitat per a fer amics.
- Problemes de son o alimentació: dormir massa poc, malsons freqüents o pèrdua de gana poden ser indicadors indirectes de malestar.
Senyals acadèmics o de concentració
- Baix rendiment escolar sobtat: si les notes cauen sense una raó clara, pot ser que alguna cosa emocional estigui interferint.
- Dificultat per a concentrar-se o mantenir l’atenció: pot estar relacionada amb estrès, ansietat o altres dificultats d’aprenentatge.
Canvis familiars o situacions estressants
Certs esdeveniments poden desencadenar emocions difícils: una separació, la pèrdua d’un ésser estimat, un canvi de casa o d’escola… En aquests casos, consultar un psicòleg pot prevenir que el malestar emocional s’enquisti.
Molts pares pensen que només cal portar l’infant al psicòleg si hi ha una crisi important. En realitat, anar-hi a temps pot evitar problemes més grans. Igual que portaríem un fill al pediatre davant d’una tos persistent, també podem consultar un psicòleg si veiem senyals de patiment emocional.
El suport familiar és clau. Mostrar empatia, escoltar sense jutjar i mantenir una comunicació oberta amb l’infant són els primers passos. El psicòleg pot treballar amb pares i fills per a millorar la convivència, la gestió emocional i la seguretat afectiva.