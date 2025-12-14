Reportatge: què ha d’incloure una assegurança de llar per a no tenir problemes

És important que la nostra llar estigui coberta per una bona assegurança (Getty Images)
L’assegurança de la llar és una de les més importants que podem contractar, ja que protegeix tant el nostre patrimoni com la nostra tranquil·litat. Tot i que moltes persones només hi pensen quan el banc l’exigeix per a concedir una hipoteca, en realitat és una eina clau per a fer front a imprevistos que poden tenir conseqüències econòmiques greus.

Per a evitar problemes desagradables convé tenir clar què ha d’incloure una bona pòlissa:

1. Cobertura del continent i del contingut

  • Continent: l’estructura física de l’habitatge (parets, sostres, instal·lacions fixes, finestres…).

  • Contingut: tots els béns materials de dins la llar (mobles, electrodomèstics, roba, aparells electrònics, joies…). És essencial assegurar ambdós aspectes, i calcular correctament el valor de cadascun per a evitar infraassegurances o pagar de més.



2. Responsabilitat civil

Protegeix davant de danys que puguem causar involuntàriament a tercers, com ara una fuita d’aigua que afecta el veí o la caiguda d’un objecte des del balcó. Aquesta cobertura és fonamental i hauria de ser prou àmplia.



3. Danys per aigua, incendi i fenòmens naturals

Els sinistres més habituals són les filtracions i les avaries d’aigua. Igualment, és important que la pòlissa cobreixi incendis, explosions i danys causats per tempestes, vent, neu o pedra. Val la pena revisar els límits i les exclusions d’aquestes cobertures.



4. Roba, objectes de valor i robatori

Una assegurança completa ha d’incloure el robatori dins la llar i, si pot ser, també el furt fora de casa (p. ex., a la via pública). Cal fixar-se en els límits per joies, obres d’art o aparells electrònics.



5. Assistència 24 hores i reparacions

Moltes companyies ofereixen serveis d’urgència per a fuites d’aigua, avaries elèctriques o serralleria. Aquesta assistència immediata aporta tranquil·litat i agilita la resolució dels problemes.



6. Defensa jurídica i reclamacions

Una bona assegurança hauria d’incloure cobertura per a assessorament legal i defensa en cas de litigis derivats de l’habitatge o de conflictes amb proveïdors i serveis.



7. Extensions útils

  • Habitatge temporal si la llar queda inhabitable.

  • Danys elèctrics a aparells electrònics i electrodomèstics.

  • Actes vandàlics.

  • Responsabilitat civil ampliada per mascotes.

