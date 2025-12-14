Reportatge: què ha d’incloure una assegurança de llar per a no tenir problemes

L’assegurança de la llar és una de les més importants que podem contractar, ja que protegeix tant el nostre patrimoni com la nostra tranquil·litat. Tot i que moltes persones només hi pensen quan el banc l’exigeix per a concedir una hipoteca, en realitat és una eina clau per a fer front a imprevistos que poden tenir conseqüències econòmiques greus.
Per a evitar problemes desagradables convé tenir clar què ha d’incloure una bona pòlissa:
1. Cobertura del continent i del contingut
- Continent: l’estructura física de l’habitatge (parets, sostres, instal·lacions fixes, finestres…).
- Contingut: tots els béns materials de dins la llar (mobles, electrodomèstics, roba, aparells electrònics, joies…). És essencial assegurar ambdós aspectes, i calcular correctament el valor de cadascun per a evitar infraassegurances o pagar de més.
2. Responsabilitat civil
Protegeix davant de danys que puguem causar involuntàriament a tercers, com ara una fuita d’aigua que afecta el veí o la caiguda d’un objecte des del balcó. Aquesta cobertura és fonamental i hauria de ser prou àmplia.
3. Danys per aigua, incendi i fenòmens naturals
Els sinistres més habituals són les filtracions i les avaries d’aigua. Igualment, és important que la pòlissa cobreixi incendis, explosions i danys causats per tempestes, vent, neu o pedra. Val la pena revisar els límits i les exclusions d’aquestes cobertures.
4. Roba, objectes de valor i robatori
Una assegurança completa ha d’incloure el robatori dins la llar i, si pot ser, també el furt fora de casa (p. ex., a la via pública). Cal fixar-se en els límits per joies, obres d’art o aparells electrònics.
5. Assistència 24 hores i reparacions
Moltes companyies ofereixen serveis d’urgència per a fuites d’aigua, avaries elèctriques o serralleria. Aquesta assistència immediata aporta tranquil·litat i agilita la resolució dels problemes.
6. Defensa jurídica i reclamacions
Una bona assegurança hauria d’incloure cobertura per a assessorament legal i defensa en cas de litigis derivats de l’habitatge o de conflictes amb proveïdors i serveis.
7. Extensions útils
- Habitatge temporal si la llar queda inhabitable.
- Danys elèctrics a aparells electrònics i electrodomèstics.
- Actes vandàlics.
- Responsabilitat civil ampliada per mascotes.