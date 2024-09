Reportatge: La tendència asiàtica que conquereix el comerç

El ‘live shopping’ és una innovadora estratègia de vendes en directe a través de les xarxes socials

Per què els boomers solien acabar veient la televenda després d’estar una estona fent zàping? Un presentador que explicava els avantatges de comprar un producte resultava més atractiu que simplement veure anuncis. En l’actualitat, amb l’ampla diversitat de continguts d’entreteniment disponibles a diverses plataformes i xarxes socials, i l’increment del consum digital, la televenda tradicional està sent eclipsada pel live shopping.

Aquesta innovadora estratègia de vendes en directe -sorgida al continent asiàtic- es basa en la compra de productes a través de transmissions en plataformes com Instagram, YouTube, Twitter, Twitch, Amazon o Facebook, i ha assolit xifres milionàries a la Xina abans d’establir-se a Europa.

Aquesta realitat està sostinguda per dades significatives. Segons un estudi d’Statista, el comerç per streaming a la Xina a la plataforma de Douyin (TikTok) va generar uns ingressos d’1,5 bilions de yuans. A Espanya, l’estudi El live shopping a Espanya 2023, realitzat per The Jump en col·laboració amb la Universitat CEU San Pablo, revela que el live shopping ha experimentat un important creixement del 144% en comparació amb l’any anterior. A més, la majoria de les marques han organitzat entre 5 i 10 esdeveniments de live shopping a l’any. Durant aquests esdeveniments, l’audiència ha mantingut una permanència mitjana de més de 5 minuts, amb una destacada taxa d’interacció superior al 30% en la majoria dels casos.

La compra en televenda, amb el seu format a la televisió i el mètode de compra per telèfon, ha estat sempre característica dels Boomers. En contrast, els millennials i especialment la Generació Z són els usuaris més actius de les xarxes socials i, per tant, del live shopping. Les xarxes socials han transformat aquest concepte incorporant sociabilitat i interactivitat de manera significativa. Segons explica Carmen Muley, fundadora i CoCEO d’Stream Plaza, una plataforma innovadora de live shopping desenvolupada per Secture, “el live shopping és una forma de comunicació bidireccional. Durant una transmissió en directe, els consumidors poden fer preguntes en temps real i rebre respostes instantànies. Aquest valor afegit permet resoldre dubtes i problemes de compra al moment, garantint la satisfacció i seguretat de l’usuari amb la seva compra”.

En aquest context, un estudi de la consultora McKinsey destaca el valor afegit de la interactivitat i la participació del consumidor en directe. Segons McKinsey, la principal raó mencionada pels compradors habituals de comerç en directe a Europa per a participar en aquest format és l’entreteniment o la diversió, seguit de prop per l’oportunitat d’obtenir millors preus i ofertes durant les transmissions en directe.





A més, grans empreses com Amazon no s’han quedat enrere i han llançat Amazon Live, una plataforma per a compres en directe. Les xarxes socials també s’han sumat a aquest innovador model de televenda en directe. YouTube, Twitter, Instagram, TikTok i Twitch han incorporat l’opció de vendre productes durant les transmissions en directe. No obstant això, Carmen Muley d’Stream Plaza destaca la urgent necessitat que les marques millorin les seves plataformes. Argumenta que les plataformes actuals no permeten comprar directament durant la transmissió en directe, sinó que redirigeixen d’un enllaç a un altre successivament, fet que allarga molt el procés i complica la venda.

McKinsey, en el seu article “El show començarà! Les compres en viu estan transformant l’experiència de consum“, preveu que per a 2026 una de cada cinc compres online a escala mundial es realitzarà mitjançant live shopping. Aquesta anàlisi destaca la gran capacitat d’aquest model, que està transformant completament la indústria de vendes per televisió. Segons l’estudi de McKinsey, la moda lidera el sector del live shopping amb un 36%, seguida per la bellesa, els aliments, l’electrònica, els mobles i l’automoció.

En un informe d‘IAB Spain, també s’assenyala que aproximadament el 70% dels professionals del sector ja ha incorporat o planeja incorporar plataformes de live shopping. Aquesta tendència no només anticipa un canvi en els nostres mètodes de consumir, sinó també en la nostra interacció amb les marques.





Per Ana M. González. Periodista