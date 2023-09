Reportatge: Folrar útils escolars d’una manera fàcil i original

Alumnes llegint llibres a l’escola (iStock)

Una gran quantitat d’alumnes han començat, recentment, les classes. D’altres ho faran durant el que resta de mes. En aquest sentit, folrar útils escolars, com els llibres de text, els quaderns i les llibretes, és una tasca important per a protegir-los i donar-los un toc personal. Si no saps com fer-ho de la manera correcta, no et perdis aquests consells.

Materials apropiats: Utilitza folre autoadhesiu per a una aplicació més ràpida i resistent. També pots optar per paper kraft o de colors si busques una opció més ecològica i creativa.

Superfície neta: Assegura’t de netejar i assecar bé els útils abans de folrar-los ja que el paper s’adherirà millor.

Mesurar i tallar amb precisió: Mesura el paper perquè tingui la grandària adequada per a cada útil. Usa una regla i una tisora esmolada per a obtenir vores netes i uniformes.

Elimina bombolles: Quan apliquis el paper, fes-ho de manera lenta i progressiva, allisant la superfície per a eliminar bombolles d’aire.

Personalitza amb etiquetes: Agrega etiquetes amb el nom o dissenys creatius per a identificar els teus útils de manera única. Pots usar etiquetes autoadhesives o crear-les tu mateix amb paper.

Decoració creativa: Si vols donar-li un toc original, afegeix adhesius o dibuixos fets a mà. Deixa volar la teva imaginació!

Cura de llibres i quaderns: Si folres llibres o quaderns, assegura’t de doblegar les vores del paper en les tapes per a una major protecció i durabilitat.

Reutilització: Si tens útils escolars de l’any anterior en bon estat, pots treure el folre antic i reutilitzar-los.





Per Mujerde10.com