Reportatge: Estiu, temps de mosquits

Un braç ple de picades de mosquit (Getty images)

Els mosquits són insectes voladors que pertanyen a la família dels Culícids. Les femelles són les que piquen els éssers humans per alimentar-se de la seva sang, ja que necessiten proteïnes per a desenvolupar els seus ous.

Els mosquits són més actius a l’estiu, perquè les temperatures càlides i les pluges, ocasionalment, els proporcionen la humitat que necessiten per a reproduir-se. Les picades de mosquit són molestes i, en alguns casos, poden causar reaccions al·lèrgiques lleus.

La principal conseqüència de les picades és la picor i l’aparició de petites protuberàncies vermelles a la pell. En casos més greus, transmeten malalties com la febre del Nil occidental o el dengue.





Aquestes són algunes mesures que es poden prendre per a evitar les picades d’aquests insectes minúsculs i evitar que una agradable nit d’estiu es converteixi en un autèntic malson:

1. Aplicar repel·lent de mosquit a la pell exposada. Cal buscar productes que continguin ingredients com DEET, icaridina o oli de citronel·la. Seguir sempre les instruccions del fabricant per a una aplicació adequada.

2. Intentar cobrir la major part possible del cos amb roba lleugera de màniga llarga i pantalons llargs. Això dificultarà que els mosquits puguin picar amb més facilitat. També es pot considerar impregnar la roba amb repel·lent.

3. Els mosquits són més actius a l’alba i al capvespre, per la qual cosa, s’ha d’intentar evitar l’exposició durant aquestes hores o prendre mesures addicionals de protecció si s’està a l’exterior.

4. Procurar tenir portes i finestres tancades, o instal·lar mosquiteres per a evitar que els mosquits entrin a casa. Reparar qualsevol forat o esquerda per on puguin accedir.

5. Eliminar els focus: Desbrossar les zones d’aigua estancada, com ara basses, aigüeres o recipients amb aigua que no circula. Els mosquits ponen els ous en aquestes zones, de manera que eliminar-los ajudarà a reduir la població de mosquits al voltant.

6. Els mosquits són febles voladors i els vents forts els dificulten volar. Utilitzar ventiladors a l’interior o a l’exterior per a mantenir-los lluny.

7. Provar altres mètodes de protecció: Hi ha altres opcions com ara cremadors d’encens antimosquits o aparells elèctrics que emeten sorolls de freqüència ultrasònica per a allunyar els mosquits.