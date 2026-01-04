Reportatge: Calçat barefoot infantil, és recomanable per als infants?

El calçat barefoot està de moda, sobretot entre els més petits. Avui dia, molts nens i nenes passen d’estar de nadons sempre descalços, o com a màxim en mitjons o peücs, a fer els primers passos amb aquest tipus de calçat respectuós que els fa sentir com si no portessin res als peus. I aquest és precisament un dels avantatges. No obstant això, aquestes sabates no són per a tothom.
Què és el calçat respectuós per a nens?
El terme comercial calçat respectuós fa referència a un tipus de sabata amb certes característiques que desgrana Laura Pérez, directora de l’Escola de Podologia de la Universitat de Barcelona (UB) i del seu Màster de Podologia Pediàtrica:
. No ferulitza els dits dels peus. Això vol dir que “hi ha prou espai entre els dits perquè no s’hagin d’amuntegar”, assenyala. Aquesta puntera ampla és tot el contrari de l’esmolada o molt a punta del calçat stiletto.
. Permet flexionar la part davantera del peu, on hi ha els caps dels metatarsians, sense problemes, deixant “fer la fase d’enlairament de forma correcta”.
. No té una altura de taló excessiva.
És diferent del calçat barefoot infantil?
Com explica l’experta contactada a través del Consell General de Col·legis Oficials de Podòlegs d’Espanya (CGCOP), a aquestes peculiaritats se n’uneixen altres que han destacat les marques comercials arran del fenomen barefoot, una tendència que defensa els beneficis de caminar descalç (els peus descansen, hi ha un menor esforç en caminar, estimula la circulació, forta trepitjada…).
Així a l’expressió “calçat respectuós” s’hi afegeixen altres característiques i se’l denomina també, avui dia, “calçat barefoot”:
. No hi ha contrafort al taló: la part del darrere és flexible.
. Té una sola prima, flexible i plana (zero drop). “És com anar descalç, però amb una protecció a la planta del peu”, afirma Pérez.
. És completament tou en tots els sentits.
Per això, actualment, molt de calçat infantil compleix alguna de les singularitats del calçat respectuós, inclosa la que es fabrica amb materials transpirables.
Per Redaccio-consumer-eroski