Reportatge: 5 consells per a que els nens naveguin de manera segura per Internet

Adolescents utilitzant el mòbil de forma compulsiva (arxiu)

La forma en què les nostres vides digitals s’han enredat amb el nostre món físic ha portat nous i importants desafiaments per als pares, cuidadors i professors. No només perquè és essencial ensenyar als nens a llegir i comprendre la informació en línia i, en general, a navegar per Internet, sinó sobretot per la llista potencialment aclaparadora de riscos que aguaiten a la xarxa.

“Guiar als nens perquè coneguin i aprenguin a evitar els perills del món físic i del virtual pot ser un veritable repte. És difícil fins i tot per als adults. A més, els adolescents no sempre escolten les opinions dels adults sobre Internet. Al cap i a la fi, alguns d’ells fa molt temps que estan connectats a Internet i usant serveis en línia i creuen que ja ho saben tot quan, en realitat, són les víctimes perfectes”, declara Josep Albors, director de Recerca i Conscienciació d’ESET España.

Mentre els més joves s’acostumen a les seves rutines escolars, és el moment perfecte perquè pares i educadors guiïn als nens i adolescents cap a una vida digital més segura. En aquest sentit, ESET, companyia líder en ciberseguretat, ha preparat un llistat amb 5 consells per a ajudar al fet que els nens naveguin de manera segura per Internet.



1. Establir una autenticació forta

Igual que els adults, els nens tenen problemes amb la seguretat de les contrasenyes. Per això, ESET recomana ajudar-los explicant per què han d’utilitzar contrasenyes segures i úniques, i després mantenir aquestes contrasenyes en privat. Fins i tot amb els seus videojocs, una contrasenya forta protegirà el seu inventari de jocs de qualsevol que intenti robar-los. De fet, és interessant recomanar-los l’ús de frases de contrasenya, en lloc de paraules simples i fàcils d’endevinar, que consisteixin en diverses paraules i tipus de caràcters i que siguin llargues en lloc de curtes, però no massa llargues o complexes de memoritzar.

“Assegura’t d’insistir que les seves contrasenyes o frases d’accés mai han de compartir-se amb ningú, així com que una capa addicional de seguretat (també coneguda com a autenticació de dos factors) mai fa mal a ningú. Si és necessari, ajuda’ls a configurar-ho i així protegir els comptes en línia que alberguen les seves dades més personals, i fins i tot a usar gestors de contrasenyes perquè aquestes quedin emmagatzemades de manera segura i no sigui necessari recordar-les”, comenta Albors.





2. La informació personal és personal

Encara que és important recalcar el valor de les nostres dades als nens petits, ESET recorda que cal tenir en compte que fins i tot els adolescents de més edat no sempre entenen totes les implicacions de compartir la seva informació personal en línia, com el risc de ser víctimes de phishing. Per això, recomana explicar-los que mai han d’obrir enllaços de ningú que no coneguin, i que si un amic envia alguna cosa a través d’una aplicació de missatgeria, sempre han de confirmar si l’enllaç ha estat realment enviat per l’amic i que és vàlid i segur, o si és spam, abans de fer clic. I, sobretot, cal educar-los perquè mai comparteixin els seus noms complets, números d’identificació, direccions o dades bancàries a ningú.

“Com a pare o educador, considera els riscos. És molt probable que els nens i adolescents trenquin les regles. Així que fes-los saber que, si això succeeix per alguna raó, mai han de revelar informació personal, com a quines escoles assisteixen, o les seves adreces de casa”, afegeix Josep Albors.





3. Les seves dades són importants

Créixer en l’era digital significa tenir totes les teves dades en línia, sigui en una plataforma o en les xarxes socials dels pares que presumeixen dels seus petits. Ja utilitzen sistemes de reconeixement facial, emmagatzemen dades de salut recollides per wearables, tenen les seves notes en una base de dades en línia i donen les seves dades personals per a registrar-se en plataformes de videojocs. És molt difícil evitar deixar una empremta digital, per petita que sigui.

D’altra banda, ESET recalca la importància que els nens entenguin com es poden utilitzar aquestes dades. Explica que són valuosos perquè les empreses elaborin els seus perfils, perquè les xarxes socials es dirigeixin a ells per a publicar anuncis, per als governs que volen recopilar informació sobre els seus ciutadans i, en última instància, que les nostres dades són una font d’ingressos per als pirates informàtics que poden utilitzar-los per a activitats fraudulentes.





4. Compartir no sempre és bo

En certa manera, els dispositius mòbils com a portàtils, telèfons i tauletes poden haver afegit un nou significat al concepte d'”ordinador personal”. Però els ordinadors es van construir per a ser utilitzats per usuaris individuals, i no per a ser compartits. És possible que els adolescents no ho sàpiguen i que siguin propensos a compartir els seus dispositius amb els seus amics quan ensenyen fotos, juguen a videojocs en el mòbil o simplement consulten alguna cosa en TikTok.

Tanmateix, encara que això succeeixi, sempre ha de fer-se sota la supervisió d’un adult. No només per una qüestió de seguretat per a evitar bromes no tan divertides, sinó també per a protegir la seva informació privada. I, per si de cas, ESET també recomana recordar-los que mai deixin els seus dispositius a algú que no coneguin.





5. Compte amb els estranys

Un altre tema que els pares i educadors no haurien de deixar de costat és el “perill dels estranys”, segons ESET. A més de dir als nens que no han d’entrar en el cotxe d’un desconegut, és important recordar-los que Internet no és més que un gran lloc públic ple de desconeguts. Explica el què pot ocórrer, suposant el pitjor dels casos, i com prevenir qualsevol mal.

Els teus fills han de saber que Internet és un lloc on la gent, amagada darrere dels ordinadors, pot ser dolenta. Com més informació comparteixin els nens, major serà el mal potencial; en altres paraules, major serà la probabilitat que els adults malintencionats puguin guanyar-se la seva confiança i amistat per a després utilitzar-la d’una altra manera en contra seva. Per això, ensenya als nens a anar amb compte, no només amb les persones que no coneixen, sinó també amb les que coneixen. Explica’ls el significat de conceptes com el ciberassetjament i el grooming, i com els desconeguts es prenen la molèstia d’entaular falses amistats i d’enganyar els joves perquè comparteixin dades personals i fins i tot contingut sexual, la qual cosa pot provocar intimidació, por i possibles danys físics.

“Perquè el missatge cali, no et resisteixis ni condemnis als nens per les aplicacions que utilitzen o els jocs als quals juguen; uneix-te a ells, ajudant-los a instal·lar aquestes aplicacions (sempre que siguin adequades per a la seva edat), revisant les seves opcions de privacitat i dedicant temps a jugar amb ells. Crea els comptes, comparteix el contingut, discuteix els possibles perills i fes que la seva pròpia experiència formi part de la conversa”, declara Albors. “És possible que et preocupi el tipus de pàgina web que visiten els teus fills o el temps que passen en línia. Aquí és on entra en joc una tecnologia com el programari de control parental, que pot, entre altres coses, protegir els nens dels continguts perjudicials. El més important és que aquest programari es consideri com una forma d’educació addicional per a conèixer les inquietuds dels teus fills, més que una espècie de control imposat. Pot ser especialment útil amb els nens més petits, almenys fins que creixin i puguin valer-se per si mateixos”, conclou.





Per Tecnonews