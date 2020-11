Repensar la salut

El confinament obligat per l’apocalíptic i caòtic tractament de la pandèmia Covid-19, ha servit per despertar consciències, obrint-les al descobriment de la veritat, per intentar superar la gran ignorància, en la que es troba sotmesa la humanitat.

Hem constatat que a partir del Renaixement, el món occidental emprèn un camí conceptualment erroni sobre el coneixement de l’essència de l’home, no tenint en compte el seu funcionament holístic com un tot, constituït per cos, ment i consciència.

Consciència, que segons la física quàntica, forma part de l’univers com energia que no es destrueix, sinó que es transforma, com ja tenia en compte la medicina natural holística hipocràtica, que degudament actualitzada, caldria de nou ser recuperada.

El rebuig de la consciència que és qui fonamenta l’espiritualitat, ha generat l’actual medicina mecanicista i materialista, que converteix als malalts en consumidors de fàrmacs, generant una societat que no cura la malaltia, sinó que la transforma en crònica. És el que popularment és conegut com el gran negoci de les farmacèutiques.

La recuperació del coneixement sobre l’home, posat en evidència l’any 1935, pel premi Nobel de medicina Alexis Carrel en el seu llibre “La incògnita de l’home” podria servir, per replantejar totalment el concepte de salut occidental, que cal ser repensat.

Per fer-ho possible cal en primer lloc, recuperar la normalitat perduda, com a conseqüència del desgavell, en el tractament, de la pandèmia Covid-19. Aquesta és l’assignatura pendent, afortunadament ja descoberta i aplicada amb èxit a Bolívia (de la que en parlarem la setmana vinent).