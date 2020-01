Per a les celebrities, fer canvis en el seu cabell s’ha convertit en una cosa tan habitual com canviar de sabates. És cert que, per a aconseguir-ho, no solament compten amb perruquers de primer nivell al seu servei, sinó que també recorren a truquets com a extensions, serrells postissos, talls que en realitat són recollits, coloracions temporals i fins i tot perruques. Unes altres decideixen tallar en sec i simplement ho fan, encara que això signifiqui deixar enrere els seus icònics looks. Estem desitjant veure quines novetats ens porta el 2020 però, abans, et proposem fer un repàs per alguns dels millors canvis de look de les famoses que hem vist aquest 2019.

Michelle Obama: rínxols afro i metxes ‘ombré’ rosses

En un any marcat per la tendència de les cabelleres arrissades, Michelle Obama va prendre nota i va deixar aparcats els allisats que solia lluir en presentacions i esdeveniments especials. En el seu lloc, va optar per deixar el seu cabell natural a l’aire i combinar els seus espessos rínxols amb unes metxes ‘ombré’ rosses, que aconseguien il·luminar-li el rostre i proporcionar-li un aspecte molt més juvenil. L’autora del nou look va ser l’estilista Yene Damtew, que va crear un tall a capes a l’altura de les espatlles, amb molt de moviment. En més d’una ocasió, Michelle Obama ha parlat sobre com les dones afroamericanes han d’allisar el seu cabell o utilitzar perruques quan es troben dins de l’entorn laboral. Una tirania de l’allisat que l’ex primera dama dels Estats Units va voler bandejar amb el seu nou i encertat look.

Lily Aldridge: lob descolorit

La model Lily Aldridge va dir adéu a la seva llarga cabellera bruna i va apostar per un lob descolorit. El perruquer Eduardo Sánchez, director de Maison Eduardo Sánchez, ens explica les claus del tall: «Sobre la base d’un tall recte fet amb navalla, s’han esculpit les puntes i el contorn amb una tisora de treure, per a deixar aquest efecte de textura ploma i de màxima lleugeresa en les puntes. La model ha declarat en diverses ocasions que té el cabell gruixut i arrissat, i amb aquest tall el domina millor». Per a l’estilista, la ratlla al mig li dóna un punt més modern. «Ella s’ho pot permetre però, en el cas de rostres més rodons, caldria fer-la a un costat. A més, en pentinar-ho lleugerament ondulat es potencia aquest aire tan actual». Quant al color, es va realitzar una descoloració prèvia en la qual es va treballar de manera irregular la zona de l’arrel i després es va crear un to ros platí.

Shakira: cabellera castanya amb rínxols naturals

Encara que Shakira ha passat per molts looks diferents, la cabellera en to ros platí ha estat des de fa anys el seu senyal d’identitat. No obstant això, aquest any la cantant colombiana va decidir tornar als orígens, amb una cabellera arrissada i més fosca, similar a la que lluïa fa 13 anys. El perruquer David Lesur, dels salons David Künzle, ens explica que cal treballar aquest tipus de rínxols amb difusor i escuma perquè es vegin salvatges, desfets i molt naturals. Per a això recomana raspallar el menys possible: «Un excés pot portar-nos a danyar el rínxol i fins i tot a obrir-lo, i que aquest perdi tota la seva força i elasticitat». En aquest cas, és millor utilitzar les pròpies mans, regirant els dits entre els rínxols, o una pinta de pua ampla. «També aconsello usar màscares hidratants contra la sequedat i l’encrespament».

Jennifer López: bob asimètric i amb metxes

La cantant va conquistar a tots quan va canviar la seva llarguíssima cabellera per un elegant long bob. Des de llavors ha anat jugant, amb encert, amb la llargada del seu cabell. Un dels canvis més recents és aquest bob capejat i lleugerament asimètric, amb el qual guanya en volum i sensualitat. Com ens expliquen des de la signatura Llongueras, «per a exagerar la textura i fomentar el moviment a través dels extrems, el perruquer ha emprat una navalla d’afaitar». Una de les claus d’aquest look són les metxes clares que emmarquen el rostre. «El ros cendra de l’arrel es torna platí en les puntes i s’han afegit uns reflexos de ros més clar també en la base. Les puntes tan clares en la zona frontal allarguen la forma de la cara, per la qual cosa no és recomanable per a rostres molt pronunciats o prims. En canvi, va perfecte per als rostres que són rectangulars i rodons».

Charlize Theron: bowl cut amb reflexos color mel

Sens dubte, ha estat un dels canvis més atrevits del 2019 i, per descomptat, havia de protagonitzar-ho ella. Charlize Theron mai ha tingut por a l’hora de transformar el seu cabell i ho va demostrar una vegada més estrenant un bowl cut amb motiu de la seva reaparició en el paper de Cipher en la pel·lícula Fast & Furious 9. L’autor del look va ser el seu estilista habitual, Adir Abergel. En aquest cas, el perruquer Eduardo Sánchez apunta que «perquè el tall quedi bé, és necessari aconseguir un bon disseny del clatell, que quedi molt net i perfectament definit. A més, cal fer un degradat impecable a partir de l’orella, que doni aquest aspecte arrodonit i la forma més sencera que acompanya el volum cranial». El tall es completa amb un to castany i uns reflexos color mel que emfatitzen la geometria del tall.

María Pedraza: bob rosa pastís

L’actriu María Pedraza, que va saltar a la fama pels seus papers a La Casa de Papel i Élite, s’ha convertit en tota una icona de la moda. Aquest any va sorprendre a tots en deixar enrere la seva cabellera bruna natural i atrevir-se amb un tall bob desfilat en to ros extra clar. Però això no és tot, perquè recentment ha fet un pas més i ha apostat per un rosa pastís, un color del qual també s’ha parlat molt aquest 2019. Ho porta amb les arrels sense treballar i unes ones grunge, que és el pentinat amb el qual millor llueixen els matisos del look. Com succeeix amb tots els tons fantasia, es tracta d’un color exigent que requereix atenció i bones cures, però el resultat és trencador. Hi ha moltes tonalitats de rosa. En aquest sentit, el perruquer David Lesur recomana els roses clars per als rostres allargats, perquè els suavitzen, i més foscos en cares ovalades, perquè aporten més força als rostres acriaturats.

Kim Kardashian: serrell espès recte

Qualsevol canvi de look en la família Kardashian és notícia. Alguns són més afavoridors que uns altres, però en aquesta ocasió Kim va encertar de ple. Aprofitant el llançament de la seva col·lecció de bellesa, KKW Beauty, va apostar per un serrell espès recte i lleugerament arrodonit, just per sobre de les celles, que li donava un aire retro però sofisticat. Carlos Fernández, coach formador de Franck Provost, recomana aquest tipus de serrell «per a totes aquelles dones amb mitja cabellera o cabells llargs, ja que farà que el pentinat conservi un cert equilibri, sobretot en rostres ovalats. A més, serà una aposta segura per a aquelles que tenen el cabell llis i gruix». També recalca que aquest serrell «ajuda al fet que sembli que hi ha més quantitat de cabell, a més de rejovenir l’aspecte de manera fabulosa». Això sí, per a mantenir-ho perfecte requereix una cura constant.