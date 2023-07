Reparteixen un segon premi de la loteria a la Seu

Responsable de La Chupi que ha repartit el segon premi de la loteria nacional espanyola (RàdioSeu)

L’administració de loteries mixta La Chupi, de la Seu d’Urgell, ha repartit aquest dijous un segon premi del sorteig de la Loteria Nacional. El número afortunat ha estat el 09702. Segons han informat des de l’establiment urgellenc, als clients que havien comprat aquest número els correspondran 60.000 euros per cada bitllet. Els seus responsables han expressat la satisfacció per haver repartit la sort en aquesta ocasió, i esperen que això serveixi per a “escalfar motors” de cara a la Loteria de Nadal, que durà a terme el seu sorteig especial d’aquí a cinc mesos.

Pel que fa a la resta de premis del sorteig d’aquest dijous, el primer premi ha correspost també a un número baix, el 01839, amb 300.000 euros per a cada sèrie, mentre que els reintegraments han estat pels números 0, 6 i 9.