Reordenació del trànsit a Prada Ramon i 200 places gratuïtes de motos a l’aparcament del Parc Central

Els canvis de direcció previstos a Andorra la Vella afecten, principalment, els carrers Roger Bernat III i Pere d’Urg, i es faran efectius a partir del 6 de juliol. Les millores responen a les obres d’ampliació del Centre Comercial Andorrà, que impliquen la millora del passatge Biscariet i la connexió de Prada Ramon amb l’avinguda Meritxell.

El Comú implantarà a partir del proper dimecres, 6 de juliol, un seguit de canvis a la zona de Riberaygua i Travesseres per a millorar la circulació del barri i donar-li més fluïdesa. Les modificacions es fan arran de l’inici de les obres d’ampliació del Centre Comercial Andorrà (CCA), que implicaran també la millora del Passatge Biscariet que connecta Prada Ramon amb l’avinguda Meritxell.

Precisament per a l’inici d’aquestes obres a la zona, el Comú ha acordat, tal com publica aquest dimecres el BOPA declarar desert el concurs per a la remodelació dels carrers Aigüeta i Europa i ajornar-ne la remodelació per a més endavant, un cop avançades les obres del passatge Biscariet.

Pel que fa als canvis en la circulació, els vehicles que transitin pel carrer Riberaygua i que es vulguin incorporar a Bonaventura Armengol, ja no ho faran com fins ara pel carrer Pere d’Urg (el que dona entrada a l’aparcament del Parc Central), sinó pel següent, el carrer Roger Bernat III que s’ha remodelat recentment per a donar una entrada natural més còmoda per als vianants i generar un accés directe més visible cap a la zona comercial de Riberaygua i Travesseres.

A diferència de la situació actual, el tram del carrer Pere d’Urg per sobre de l’entrada de l’aparcament funcionarà com a via de sortida cap al carrer Riberaygua i l’avinguda Tarragona.

La cònsol major, Conxita Marsol, ha assenyalat que els canvis de direcció facilitaran l’accés dels vehicles que vulguin anar cap a les parròquies altes des de Riberaygua i Travesseres, ja que desembocaran directament al carrer Bonaventura Armengol i evitaran haver d’anar a fer el gir per l’avinguda Tarragona i la rotonda del Km 0.

En paral·lel, s’han reordenat les diferents àrees d’aparcament del barri. Per una banda, el carrer de l’Aigüeta s’ha alliberat de zones d’estacionament de vehicles (8 places per a cotxes de zona blava) i de motos, davant la dificultat de pas que generaven en un carrer estret, una situació que s’ha vist més accentuada arran de l’inici de les obres.

Pel que fa a les motocicletes, la zona d’aparcament del carrer Ciutat de Consuegra es desplaça uns metres fins al passatge l’Aigüeta, i, en paral·lel, s’habiliten 200 noves places gratuïtes per a motos dins de l’Aparcament del Parc Central.

En total, doncs, el barri guanya 120 places d’aparcament de motos (se n’eliminen 80, la majoria al carrer de l’Aigüeta, mentre que se n’habiliten 200 de noves i gratuïtes dins del pàrquing). Seran operatives a partir del dimecres 6 de juliol, un cop s’hagi desmuntat el village de l’Andorra Multisport Festival, i s’hagin senyalitzat convenientment els espais.

Al carrer Ciutat de Consuegra cal assenyalar que es mantenen les places per a persones amb mobilitat reduïda i s’hi habilita una zona de càrrega i descàrrega. La zona guanya més espais habilitats per als transportistes.