Reobren l’accés amb França als vehicles lleugers

Cristian Pons, director de Protecció Civil (AndorraDifusió)

Protecció civil informa de la reobertura de l’accés amb França per part de les autoritats franceses aquest dilluns. S’ha fet a les 12 del migdia per als vehicles lleugers, mantenint les restriccions per a camions i autobusos. Tenint en compte les bones previsions meteorològiques, s’han avançat els tirs d’allau a les nou del matí.

Mentrestant, Protecció civil mostra satisfacció pel procediment emprat aquest cap de setmana, tenint en compte que no hi ha hagut grans incidents amb l’excepció de l’accés a Arinsal i a Racons. Assegura que va ser gràcies a l’augment dels efectius destinats, els controls a les carreteres i el posicionament estratègic de les màquines del COEX.

Considera també que les alertes enviades, així com l’hora d’inici de la nevada, que va ser passada mitja tarda de dissabte, van permetre el bon funcionament de les màquines. Cristian Pons, director de Protecció Civil, remarca que es va poder actuar amb normalitat i mostra satisfacció pel seguiment que s’ha fet. “Tot va anar molt bé”.