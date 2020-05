Reobren a Bassella les instal·lacions per a la pràctica de l’enduro i el motocròs

Les instal·lacions de baSSella experiences tornen a estar obertes des d’aquest dilluns per a la pràctica de l’enduro i el motocròs. Les poden utilitzar pilots federats residents a la Regió Sanitària de l’Alt Pirineu i Aran.

En la primera fase de la desescalada, s’ha posat en marxa el circuit de motocròs, tots els dies de 10.00 a 15.00 h, amb un aforament màxim de 30 motociclistes. També s’han habilitat les àrees privades d’off-road per a fer rutes d’enduro, amb un màxim de 5 pilots per grup. En ambdós casos, cal fer una reserva prèvia i rebre la confirmació per part del club.

L’empresa alturgellenca espera poder anar incrementant l’activitat esportiva a mesura que es vagin aplicant les diferents fases del desconfinament.

Mesures de prevenció

Els responsables del Club SIP Sport han explicat que les instal·lacions s’han adaptat per evitar contagis de la COVID-19. En aquest sentit, l’aforament està limitat i cal fer reserva prèvia a través del correu electrònic info@bassella.com. També és obligatori l’ús de mascareta per a tots els usuaris i hi ha gel hidroalcohòlic a disposició dels pilots i de tot el personal. La distància de 2 metres està garantida a tot el recinte.