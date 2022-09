Reobre la mina de Llorts després de fer-hi uns treballs de seguretat

La mina de Llorts reobre aquest divendres, dia 16 de setembre, coincidint amb la festa major d’Ordino, dia de Sant Corneli i Sant Cebrià, i romandrà oberta fins al 16 d’octubre. Recordem que l’equipament va quedar tancat al públic el passat 17 d’agost, després de detectar uns despreniments de roques petites en el seu interior.

Tot i ser d’abast menor, es va decidir per seguretat esperar la visita dels tècnics de patrimoni per a que poguessin fer una avaluació abans de tornar a reprendre les visites guiades. No ha estat fins el mes de setembre que s’han pogut portar a terme les intervencions necessàries de millora, que ha suposat la instal·lació d’una xarxa per a cobrir el sostre.

L’equipament cultural, que recupera part de la història de la siderúrgia a la parròquia i a les valls d’Andorra, és un dels llocs més visitats d’Ordino. Ara, reobre amb els horaris habituals de visites, de dimarts a dissabtes, de 10 a 17 h, i diumenges, de 10 a 13 h. Les visites guiades es fan cada 30 minuts i l’última visita es fa a les 16.30 h. Per a fer la visita i accedir a la mina, cal fer la reserva prèvia en línia.