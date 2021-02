Reobertura dels parcs infantils a l’exterior i flexibilització de mesures a bars i cafeteries

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres l’alleugeriment d’algunes de les mesures temporals per fer front a la pandèmia de coronavirus SARS-CoV-2 al Principat. Tal com ha exposat el ministre de Salut, Joan Martínez Benazet, la decisió es basa en què els indicadors de seguiment de la pandèmia “denoten una davallada de la taxa de reproducció i una estabilització del nombre de casos nous diaris”. Més concretament, Martínez Benazet ha exposat que la RO se situa en el 0,85 i baixa per quarta setmana consecutiva.

D’aquesta manera, el titular de Salut ha recordat que les mesures temporals aprovades pel Govern es prorroguen setmanalment tenint en compte l’evolució de la pandèmia i les xifres diàries: “vists els indicadors, el Govern considera que les condicions actuals permeten flexibilitzar-ne algunes”.

Així, Martínez Benazet ha anunciat que els parcs infantils exteriors podran reobrir, sempre evitant que s’hi produeixin aglomeracions; que es garanteixi una neteja freqüent de les instal·lacions i que es faci ús de la mascareta.

També veuran alleugerides algunes de les mesures actuals els bars i cafeteries, que a partir de demà podran obrir una hora més als vespres. El nou horari per a aquest sector passa a ser, doncs, d’entre les 7 hores i les -12 hores; entre les 13 hores i les 15 hores i entre les 16 hores i les 20 hores. A l’exterior, el servei podrà ser ininterromput entre les 7 del matí i les 8 del vespre.

Martínez Benazet ha explicat que, a més, el nombre màxim de persones permeses per taula a la franja matinal (és a dir, fins a les 12 hores) s’amplia a quatre persones –actualment és de 2– tant a l’interior com a l’exterior. El ministre ha exposat que la mesura s’ha pres donat que “durant els esmorzars hi ha menys interacció que la que hi pot haver en altres franges”.

Pel que fa a la resta de mesures, el Govern ha decidit prorrogar-les tal com estan vigents durant una setmana més i analitzar si cal modificar-les durant la propera sessió del Consell de Ministres.