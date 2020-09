Reobertura de les sales de lectura de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell

El pròxim dilluns 28 de setembre la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell obre les sales de lectura al públic en general. Recordem que des del passat mes de juny aquest equipament cultural va reprendre el servei de préstec i de devolució de documents, així com el servei de consulta per documents exclosos de préstec, però sense accés lliure per part dels usuaris als espais.

Així doncs a partir de la setmana vinent, els usuaris podran accedir als espais de lectura els dilluns, dimecres i divendres de tres de la tarda a vuit del vespre; i els dimarts, dijous i dissabtes de nou del matí a dues del migdia.

Per accedir-hi, els lectors hauran de posar-se guants i peücs i aplicar-se gel hidroalcohòlic a les mans. Tot això es facilitarà a l’entrada de la biblioteca. També hauran de portar posada la mascareta durant tota l’estada a l’equipament. A més, els usuaris tindran a la seva disposició un kit de desinfecció per si volen netejar el seu espai abans de seure-hi.

Aforament limitat i reserva prèvia

L’aforament estarà limitat per tal de garantir les mesures sanitàries vigents. Per fer ús de les places de lectura i consulta de documents cal fer reserva prèvia a través del formulari: http://bibliotecasantagusti.cat/reservaplaces.php

Les places estaran numerades i s’assignaran amb la confirmació per part de la biblioteca, imprescindible per accedir a les sales de lectura. En un principi no hi haurà límit de temps per fer ús de la sales de lectura.

Val a dir però que la sala infantil continuarà, de moment, tancada. Les famílies poden continuar demanant lots de llibres per als infants a través del formulari habilitat a la nostra web: http://bibliotecasantagusti.cat/reservadoccovid.php

La biblioteca reserva tres places a la segona planta per a nois i noies de 10 a 12 anys per tal que hi puguin anar a estudiar o consultar documents.

D’altra banda, la Biblioteca Sant Agustí continuarà organitzant activitats que es donaran a conèixer oportunament.

El retorn de documents caldrà continuar-lo fent a la bústia exterior, ja que posar-los en quarantena després del seu ús.

Respecte els documents que es manipulin dins de la biblioteca, caldrà deixar-los en un carro que hi haurà al costat de cada porta d’entrada de cada sala de lectura.

El formulari de reserva de documents continuarà activat per a les persones que només vulguin venir a recollir documents.

Des de la direcció de la Biblioteca Sant Agustí de la Seu d’Urgell s’afirma que aquest equipament cultural s’anirà adaptant a la situació sanitària del moment.

En aquests moments el funcionament de la biblioteca es regeix pel Pla de represa del sector cultural: Biblioteques:

https://interior.gencat.cat/web/.content/home/030_arees_dactuacio/proteccio_civil/consells_autoproteccio_emergencies/Coronavirus/fases_confinament/plans-de-desconfinament-sectorials/Espectacles-culturals-llibreries-i-sales-dart/20200703_Departament-de-Cultura_Pla-Represa-Biblioteques_portada.pdf) i per les Recomanacions per a l’aplicació del Pla de represa del sector cultural: biblioteques (https://biblioteques.gencat.cat/web/.content/tematic/noticies/2020/RecomanacionsRepresaV03DEF.pdf) ambdós documents del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya.