Reobertura de la carretera de la Comella amb pas alternatiu regulat per semàfors

El tram de carretera de la Comella tallat pels treballs obligats per l’esllavissada (Comú d’Andorra la Vella)

La carretera de la Comella, que connecta Andorra la Vella amb Escaldes-Engordany, s’ha reobert al trànsit aquest dijous amb pas alternatiu regulat per semàfors. Els treballs per a estabilitzar el talús avancen a bon ritme i es preveu que en poc més d’un mes es recuperi la circulació en ambdós sentits de la marxa.

Cal recordar que, amb la voluntat de millorar la seguretat a la zona, on ja hi havia hagut anteriorment una caiguda de rocs, el Comú d’Andorra la Vella va adjudicar els treballs d’estabilització a l’empresa Edicom el passat mes de novembre per un import de 177.264 euros.