Aquest diumenge a primera hora de la tarda s’ha reobert, amb pas alternatiu, la carretera C-13 en el tram entre Rialp i Llavorsí. L’obertura de la via s’ha produït a 2/4 de 3, unes 42 hores després que es va haver de tallar per la caiguda de roques de divendres, dia 27, i pel risc que hi hagués més despreniments.

A la zona de l’esfondrament, al quilòmetre 141,5, s’ha habilitat un carril i una regulació que es farà amb operaris de senyals durant el dia –per fer la circulació el més àgil possible- i amb semàfors durant la nit. Els vehicles ja han començat a passar en ambdós sentits i han trencat així un cap de setmana “d’aïllament” entre el nord i el sud del Pallars Sobirà, malgrat que sí que s’ha mantingut l’entrada i sortida pel nord, a través del port de la Bonaigua. La zona afectada ha estat la de les valls d’Àneu, de Cardós i de Ferrera.

El conseller de Territori, Damià Calvet, es va desplaçar dissabte al matí al lloc dels fets i, quan s’ha comunicat la reobertura, ha agraït “la feina feta des del parc de carreteres d’Esterri, dels Mossos i de la resta de funcionaris i operaris implicats”.

Els propers dies els operaris continuaran treballant per reforçar el talús amb més ancoratges i malles de seguretat, com també per tornar a habilitar dos carrils de circulació en aquest punt de la C-13. Calvet ha avançat que ja s’estan estudiant “solucions més definitives”, per a aquest tram, com podria ser la construcció d’un túnel o bé d’un fals túnel amb visera. Consultat per Catalunya Ràdio, el conseller ha manifestat que, tot i que “l’esllavissada ha estat un accident”, demana “disculpes a les persones del país que han hagut de fer un tomb perquè no hi ha alternativa a la C-13”. En aquest sentit, ha recordat que han hagut d’actuar “d’emergència” i considera que s’ha actuat “ràpid i bé”, si bé admet que cal “reforçar encara més el manteniment de la carretera”.

El tall del cap de setmana no ha afectat l’accés a l’estació d’esquí de Port Ainé, perquè l’esllavissada va ser pocs metres més amunt de la cruïlla d’accés a aquest complex. En canvi, per arribar a Espot i a la resta de poblacions del nord del Pallars Sobirà, els veïns i visitants provinents de Sort havien de fer una volta de més de tres hores, a través de l’Alta Ribagorça i l’Aran (carreteres N-260 i C-28). Aquest fet també ha afectat les estacions d’esquí nòrdic de Tavascan i de Virós Vallferrera.

Perjudici econòmic

El sector turístic del Pallars Sobirà ha avançat que aquest tall, en un dels caps de setmana amb més reserves de l’hivern i en plena campanya de Nadal, pot haver causat “greus pèrdues econòmiques”.

L’alcalde d’Esterri d’Àneu, Pere Ticó, ha recordat que “el 80% de la comarca viu del turisme” i lamenta que fets com aquests “fan molt de mal”, tant per l’anul·lació de visites com per a la imatge de la zona. Un perjudici que a les Valls d’Àneu se suma a la prohibició, l’estiu passat, del Doctor Music Festival per part de l’Agència Catalana de l’Aigua.

Una altra esllavissada a Camarasa

Aquesta no ha estat l’única incidència de les darreres hores a la C-13. Més avall, al municipi noguerenc de Camarasa, aquest diumenge mateix hi ha hagut un altre despreniment de roques. Una de les pedres, de grans dimensions, ha caigut just al mig de la via, tot i que per sort no hi ha hagut danys materials ni personals.

En aquest cas, els Mossos d’Esquadra han establert pas alternatiu al cap de poca estona, després de comprovar que no hi hagués més risc per als conductors. Més tard, passades les 4 de la tarda, ja s’ha pogut circular amb normalitat pels dos carrils.

L’alcaldessa de Camarasa, Elisabet Lizaso, ha aprofitat per recordar des de les xarxes socials que la caiguda de roques a la via “és la realitat d’una part del territori”. Lizaso ha valorat que aquesta vegada “no hem de lamentar danys”, però ha alertat que “ja fa un temps” que els despreniments són habituals a les vies del Pirineu i el Prepirineu. Per això, ha demanat a les administracions superiors que no oblidin que carreteres com aquesta donen “accés a moltes petites poblacions i a una zona molt turística els caps de setmana”. En aquest sentit, considera necessàries “més inversions” per a “un territori extens i divers”, perquè “fa massa temps que entenem que el 90% de la població viu en un 10% d’aquest, però cal dir prou: o ens estimen la nostra terra i la cuidem o es perdrà”.