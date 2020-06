Reobert un carril del túnel del Bordar, a la N-145, afectat per una esllavissada

Aquest dijous al migdia s’ha reobert la circulació en un dels dos carrils del túnel del Bordar, a l’N-145, tallat al trànsit des d’aquest dimecres per una esllavissada a la boca sud. A partir d’ara els vehicles que van en direcció a Andorra passen per l’interior de la infraestructura, mentre que els que es desplacen en sentit sud es desvien per l’antiga carretera.



L’alcalde urgellenc, Jordi Fàbrega, ha explicat a través de les xarxes socials que encara no se sap la data prevista per enllestir la reparació de la canonada que va provocar el despreniment, ja que l’accés i els treballs a realitzar són complicats. Així doncs, durant tot el període en què es faci l’arranjament, el desviament del trànsit serà l’actual.

Una esllavissada de pedres i terra va obligar aquest dimecres al matí a establir pas alternatiu en la circulació per la carretera N-145, just a l’inici de la carretera que connecta la Seu d’Urgell i Andorra. L’incident es va produir a l’entrada al túnel, just al límit dels termes municipals de la Seu i les Valls de Valira i a prop del poble d’Anserall.