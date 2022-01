Renovat el conveni entre el Govern i Jovial per disposar de pisos de protecció social

Signatura d’un nou conveni entre el Govern d’Andorra i la societat Jovial per disposar de vuit pisos en l’immoble, ubicat al carrer Terra Vella d’Andorra la Vella, els habitatges del qual es destinen amb caràcter general a joves per afavorir la seva emancipació. Els vuit pisos del Govern es destinaran a col·lectius especialment vulnerables, com ara a persones amb discapacitats, joves tutelats i ex tutelats, entre d’altres.

El nou conveni renova el signat entre les parts el 2015, quan la societat Jovial ja va cedir al Govern vuit pisos per tal de ser destinats a col·lectius vulnerables que requereixin d’una especial atenció o protecció social. L’antic conveni tenia una vigència inicial de cinc anys i va ser prorrogat mitjançant addenda del 8 d’abril del 2020 fins al 31 de desembre del 2021.

Les parts han valorat de forma satisfactòria la consecució d’aquesta cessió amb finalitats socials i, d’aquesta manera, es dona continuïtat mitjançant un nou conveni que estarà vigent des de l’1 de gener del 2022 amb una durada de tres anys, fins al 31 de desembre del 2024.