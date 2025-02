Remuntada i victòria del BC Andorra a Gran Canaria

Les dues darreres victòries consecutives són oxigen per al BC Andorra (ACB)

La reacció del BC Andorra de la mà del nou tècnic, Joan Plaza, ja ha arribat. Els tricolors han aconseguit la segona victòria consecutiva -aquest diumenge- a la difícil pista del Gran Canaria. L’escenari serà la seu de la Copa del Rei, la setmana que ve. Partit, el d’avui, en el qual els andorrans s’han refet d’una mala primera meitat, fent fins a 62 punts entre el tercer i últim període. Matx espectacular, doncs, amb el final de 94-106.

L’encontre ha començat de cara per als canaris de Jaka Lakovic, veient cistella amb molta facilitat i amb un Nico Brussino, novament, sent un autèntic mal de cap per als tricolors. Tot i no perdre la cara al partit i jugant de tu a tu, amb un molt bon Felipe dos Anjos en el joc interior, els del Principat han marxat perdent de sis punts a la fi del primer quart (28-22).

Al segon període es on el Gran Canaria s’ha sentit més còmode jugant, fins al punt de tenir el màxim avantatge (43-26). Ha estat en aquest moment que, des de la defensa i l’orgull de la mà de Chumi Ortega, el BC Andorra ha aconseguit aturar l’hemorràgia i reduir lleugerament l’avantatge fins al 53-44 amb què s’ha arribat al descans.

Tenir un entrenador amb gairebé 600 partits a l’ACB, també serveix per a canviar radicalment els encontres i, així, ho han fet els de Joan Plaza, amb un tercer quart per a la història on, no només han aconseguit apropar-se en el marcador, si no que han eixamplat diferències en l’electrònic amb un autèntic clínic de defensa. Ha estat un joc coral en equip on han destacat per sobre de tot Jerrick Harding i Sekou Dombouya. El parcial del tercer quart ha estat de 13-32 per als del Principat, per a arribar amb el 66-76 a l’últim i definitiu període.

Com era d’esperar el conjunt de Jaka Lakovic ha augmentat la productivitat ofensiva a l’últim quart i, fins i tot, s’havia apropat en algun moment del darrer període 3 punts per sota, però els Jerrick Harding, Shannon Evans, Stan Okoye i Ferran Bassas han reaccionat i han tornat a posar les diferències per sobre els 10 punts en un Gran Canària Arena que s’ha anat buidant a falta de tres minuts per a acabar el compromís, tot veient la fortalesa mental que ha inculcat l’entrenador del Principat, Joan Plaza, en aquest renovat equip. Amb el 94-106 s’ha arribat al final del partit.

El proper partit del BC Andorra no serà fins el diumenge, 2 de març, a les 17 hores, al Pavelló Toni Martí. Ara hi haurà dues setmanes d’aturada, una per a la Copa del Rei de bàsquet i la següent per seleccions.





Anotadors Gran Canaria: Andrew Albicy (9), Nico Brussino (22), John Shurna (11), Mike Tobey (5), John Tomasson (6), J.Kljajic (1), George Conditt (6), Caleb Homesley (6), Miquel Salvó (16), Pierre Pelos (5), Zigar Sammar (7), M. Diop (0).

Anotadors BC Andorra: Shannon Evans (9), Jerrick Harding (24), Stan Okoye (8), Felipe dos Anjos (6), Sekou Dombouya (19), Aaron Ganal (0), Nacho Llovet (4), Chumi Ortega (5), Ferran Bassas (9), Kyle Kuric (12), Nikos Chougkaz (5), Ben Lammers (5).