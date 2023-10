Remodelació integral de la plaça de la Ciutadania de la Massana

La plaça de la Ciutadania sent sotmesa a millores (Comú de la Massana)

La plaça de la Ciutadania, situada a la primera planta de l’edifici de la Closeta, a la Massana, requeria des de fa temps una reforma, ja que les rajoles estaven molt malmeses i rep un pas constant de persones grans que van a la Casa Pairal. Les obres ja han donat el tret de sortida i, segons el calendari previst, estaran acabades cap a finals de març. En aquests moments s’està acabant d’aixecar tot el paviment, que es renovarà amb un tipus de rajoles resistent als canvis de temperatura.

També es modificarà tot el perímetre, amb unes baranes-jardinera, seguint els criteris d’embelliment i sostenibilitat, fixats al Pla d’Amabilització dissenyat a inicis de mandat. Una altra modificació serà la retallada d’una punta de la plaça, amb la finalitat de millorar el pas dels vianants per l’Avinguda Sant Antoni i també de millorar la visibilitat a l’entrada de l’aparcament de la Closeta.

La plaça compta amb 1.000 m2 i dona accés a la Casa Pairal i a l’Escola de Música, a banda de connectar departaments del Comú de la Massana.

El projecte requereix una inversió considerable, ja que està pressupostada en 737.000 euros. “Estem seguint la política de millorar les infraestructures, gràcies a la capacitat d’inversió que té actualment el Comú de la Massana”, ha assegurat la cònsol menor i presidenta de la Comissió de Via Pública. Eva Sansa recorda que “la gestió de l’estació conjunta amb Ensisa, a través de SETAP 365, ens ha permès que els recursos que abans havíem de destinar a l’estació ara els podem invertir en la parròquia, com ja vam anunciar quan es va fer l’operació”.

Sansa ha remarcat altres obres que s’han pogut fer, com la reforma de la carretera de Sispony, la construcció del nou parc juvenil de Santa Caterina, la remodelació de la plaça de l’Església i del Servei de Tràmits o els nous aparcaments del Tresquer, a Sipony, gairebé acabat, i el de Terra Borda, a Arinsal, on justament ara s’hi estant fent treballs d’excavació del terreny per a poder-lo adequar.