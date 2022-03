Amb aquests canvis de temperatura és normal que ens constipem o que se’ns inflami la gola. Picor o dificultat per empassar són algunes de les conseqüències quan això passa.

És per això que avui compartim uns remeis casolans per a les goles irritades, perquè alleugeu una mica la molèstia que us ocasiona el fet de tenir la gola una mica tocada, i pugueu seguir amb el dia a dia.

Bicarbonat de sodi.

El primer remei que coneixem és el del bicarbonat. Tan sols heu d’afegir una culleradeta de bicarbonat de sodi per cada got gran d’aigua i anar prenent-ho al llarg del dia. El podeu portar a qualsevol lloc.

Gàrgares de camamilla.

La camamilla sempre és aconsellable per a qualsevol mena d’afecció, però en aquesta ocasió no és per a prendre-la, sinó per a fer gàrgares amb ella. Per a preparar aquest remei necessitem una culleradeta de camamilla i un got d’aigua. El bullirem durant 10 minuts i després deixarem que estigui tèbia. Serà aquest el moment de fer les gàrgares i de repetir el procés quantes vegades necessitem.

Alls picats.

Segons diuen, posar dos alls picats en l’amanida, i menjar-los, ajudarà moltíssim a alleujar la irritació de gola.

Pomes vermelles.

Per a aquest remei haureu de ratllar 2 pomes vermelles i posar-les en dos gots amb aigua. Bulliu la barreja i afegiu una cullerada de mel i mig suc de llimona. Ho deixem dos minuts al foc i després l’anem prenent lentament.

Per masqmoda.es / AMIC – Tot Sant Cugat