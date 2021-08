Relleu a la presidència del Consell Comarcal de la Cerdanya

La fins ara presidenta del Consell Comarcal de la Cerdanya, Roser Bombardó, deixa el càrrec d’acord amb el pacte de govern que van subscriure la seva formació, ERC, i Junts per Catalunya a l’inici de la legislatura per compartir la direcció de la institució. Tal com estava previst, aquesta setmana passada Bombardó ja va traslladar al plenari la seva renúncia.

En el seu discurs de comiat, Bombardó va lamentar que aquests dos anys hagin estat “marcats per la pandèmia i les dificultats que se’n deriven” i va destacar que va assumir el càrrec “per liderar un canvi i aportar una nova manera de fer a la institució i a la comarca”. La presidenta sortint va enumerar i detallar els principals objectius i projectes que s’han dut a terme en els àmbits prioritaris d’un mandat caracteritzat, apunta, “per la bona feina en equip”. N’ha destacat el creixement dels serveis socials, “tot adaptant-los a les noves necessitats de la comarca i posant les persones al centre de l’acció política”. També esmenta l’avenç en la construcció de noves depuradores i l’impuls d’un nou model de gestió de residus, que s’ha de posar en marxa aquesta tardor mateix.

D’altres punts que ha assenyalat Bombardó d’aquests dos anys de mandat són l’ordenació i regularització de la nova gestió de l’Aeròdrom de la Cerdanya “perquè esdevingui modèlic i amb un impacte sonor mínim”, la desestacionalització i diversificació del turisme “per afavorir la creació de llocs de treball qualificats i estables durant tot l’any”, la “visibilització i promoció del paper de les dones a la comarca”, la col·laboració amb el teixit empresarial, la feina per “esdevenir un territori més sostenible i resilient” per “deixar la millor comarca possible a les generacions futures”.

Finalment, la també tinent d’alcalde de Montellà i Martinet destaca que s’ha preocupat per “donar a conèixer el Consell Comarcal als veïns i veïnes, amb una nova web i potenciant la comunicació a les xarxes socials”, a més de “reivindicar, juntament amb la resta de comarques de muntanya, la realitat i singularitat de l’Alt Pirineu”. Bombardó va cloure el seu discurs agraint la col·laboració del les conselleres i consellers i també la feina de la plantilla del Consell Comarcal.

Albert Piñeira, president provisional

Després de la renúncia de Roser Bombardó, el càrrec l’ha assumit l’alcalde de Puigcerdà, Albert Piñeira, tal com s’havia previst en l’acord de govern a l’inici de la legislatura.

Tot i això, la presència de Piñeira al capdavant de la institució podria ser provisional, perquè estudia delegar aquest càrrec i que la presidència fins al final d’aquest mandat l’assumeixi un altre conseller, tenint en compte que actualment el batlle puigcerdanès exerceix també com a vicepresident de la Diputació de Girona, cosa que l’obliga a desplaçar-se sovint a la capital de demarcació. El grup de Junts decidirà les properes setmanes qui estarà al capdavant del Consell Comarcal aquests propers dos anys.