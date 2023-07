Reivindiquen construir una piscina coberta al Pallars Jussà

Jeannine Abella, diputada de Junts al Parlament (Foto: Junts)

Els grups parlamentaris de Junts per Catalunya, Esquerra Republicana i el Partit dels Socialistes han aprovat una proposta de resolució on s’insta al Govern de la Generalitat a iniciar els tràmits perquè 29 municipis del Pallars Jussà i el Pallars Sobirà, amb una població de 21.000 persones, tinguin accés a una piscina coberta.

La Proposta de Resolució insta a crear una taula de treball entre ajuntaments, consells comarcals, la Diputació de Lleida i el Govern català per a fer una avaluació sobre l’assumpció de costos de la construcció i el manteniment d’aquest equipament al Pallars Jussà. També es proposa signar un conveni de col·laboració entre totes les administracions implicades per tal de determinar la ubicació de la instal·lació, la cessió de l’espai i en quina proporció s’assumirien els costos. Finalment, la proposta de resolució demana al Govern de la Generalitat que en els pressupostos del 2024 inclogui una partida pressupostària per a fer possible el projecte.

La petició, que ha estat aprovada per unanimitat, l’han liderat les diputades pallareses Jeannine Abella i Sílvia Romero. Així mateix, tots els membres de la comissió han recordat el diputat republicà Antoni Flores, que també va ser cosignant de la demanda, una llarga reivindicació del territori.