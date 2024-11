‘(Re)Inventa el teu Nadal’, a Escaldes, a partir del 29 de novembre amb l’encesa de llums

Llums de Nadal a Escaldes (Comú d’Escaldes-Engordany)

Escaldes-Engordany escalfa motors per a donar el tret de sortida a la iniciativa (Re)Inventa el teu Nadal, que arrencarà el pròxim 29 de novembre amb la tradicional encesa de llums (18.00 h). Una acció que, com és habitual, es farà conjuntament amb Andorra la Vella i que tindrà el seu epicentre al carrer de la Unió. Amb tot, el Comú instal·larà una pantalla gegant a la plaça Coprínceps per tal que tothom pugui seguir en directe l’encesa de llums de Nadal i també transmetrà l’esdeveniment a través del seu canal de YouTube. D’aquesta manera, es permetrà als ciutadans i visitants gaudir de l’esdeveniment sense necessitat de concentrar-se al carrer de la Unió, evitant així aglomeracions i facilitant una experiència més còmoda i segura per a tothom.

Tot seguit, es donarà pas a un espectacle itinerant que recorrerà l’avinguda Carlemany fins a la plaça Coprínceps, que serà l’escenari on continuarà la festa amb la cantada del conjunt vocal de l’Escola de Música comunal (18.15 h) i el concert de Soulful Christmas, que donaran pas a la xocolatada i al repartiment de vi calent i galetes de gingebre per a tots els assistents. Els espectacles musicals continuaran dissabte 30 de novembre (a les 11.00 h i 12.00 h) amb Madame Lumière, un concert familiar de la Fundació ONCA per a infants de 0 a 3 anys. L’esdeveniment tindrà lloc a la sala del Prat del Roure i el preu de l’entrada serà de 3 euros (entrada gratuïta per a menors d’1 any). Les entrades es poden adquirir a www.onca.ad.

La música i les tradicions seran molt presents durant els pròxim dies. En aquest sentit, la sala del Prat del Roure serà l’escenari de diferents concerts. El primer en celebrar-se serà VII Concert Tribut de la Grossband (dijous 5 de desembre, a les 21.00 h), un concert homenatge a artistes amb una trajectòria significativa i contrastada dins del món de la música moderna. Les entrades es poden comprar a www.agenda.ad a un preu que oscil·la entre els 15 i 25 euros. El mateix escenari acollirà la Nit Gòspel amb el Soweto Gospel Choir (diumenge 8 desembre, a les 19.00 h). En aquest cas, les entrades es podran adquirir a www.e-e.ad a un preu de 10 euros cada una. La música també serà present a Cal Paleta, amb entrada gratuïta, amb Caliu (dissabte 7 de desembre, a les 19.00 h), un projecte únic que aposta per un clima proper i acústic amb Roser Puigbò i Manuel Fernández acompanyats al piano per Jordi Domingo.

La tradició vindrà marcada pel Pessebre Vivent (dissabte 14 desembre, a les 19.00 h i a les 21.00 h; diumenge 15 de desembre, a les 17.00 h i a les 19.00 h), que enguany arriba a la seva 8a edició. El Pessebre Vivent s’instal·larà a la sala Prat del Roure i les entrades es podran comprar a un preu de 3 euros a través de www.e-e.ad. Esmentar també la cantada de Nadal de la Coral d’Escaldes-Engordany a l’Església de Sant Pere Màrtir (dissabte 21 de desembre, a les 20.00 h).

La màgia l’aportarà el Mirador màgic (del 20 al 26 de desembre, de 17.30 h a 00.00 h) des d’on es podran observar centelles de llum que guiaran els somnis de Nadal de tots els ciutadans. Aquest món d’il·lusions es completarà amb l’espectacle de carrer de The Yetis (dissabte 21 de desembre, a les 18.00 h), que desfilarà per l’avinguda Carlemany i amb la projecció del Palau de Nadal (dissabte 21 i diumenge 22 de desembre d’11.00 h a 21.00 h) en què es viurà una gran desfilada de Nadal des de la ciutat Reial de Playmobil amb Dandream Films & Shows. Una acció que tindrà lloc a Cal Paleta amb entrada gratuïta.

No faltarà tampoc l’arribada del Pare Noel (dimarts 24 de desembre, a les 17.00 h) que desfilarà pels carrers d’Escaldes-Engordany finalitzant a la plaça Coprínceps on recollirà les cartes dels desitjos dels més petits. El mateix dia tindrà lloc la Missa del gall (00.00 h) a l’Església de Sant Pere Màrtir. També tindrà lloc la celebració de la Nit de Cap d’Any (dimarts 31 de desembre, a partir de la una de la matinada) i serà l’Associació Balland l’encarregada d’organitzar el ball de nit que tindrà lloc a la sala Prat del Roure. Les entrades tindran un preu de 25 euros i es podran comprar a l’Oficina de Turisme i al mateix dia a la sala Prat del Roure.

El punt culminant de (Re)Inventa el teu Nadal arribarà el primer cap de setmana de l’any amb l’anunci de l’arribada del Patge Reial que recorrerà els carrers principals d’Escaldes-Engordany (dissabte 4 de gener del 2025, a les 18.30 h). L’endemà (diumenge 5 de gener del 2025, a les 12.00 h) tindrà lloc la recollida de cartes per part del Patge Reial que serà el preludi de la tradicional cavalcada de Reis (18.00 h) que desfilaran per la parròquia posant el punt final a aquesta temporada nadalenca.

(Re)Inventa el teu Nadal és una invitació a redescobrir l’encant d’aquestes festes i a gaudir de moments màgics al costat de la família i els amics. D’aquesta manera, Escaldes-Engordany es convertirà en un punt de trobada per a aquells que vulguin submergir-se en l’esperit nadalenc, gaudir de les llums, la música i la cultura que ompliran cada racó de la parròquia durant aquestes dates tan especials.