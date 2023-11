Registre públic dels plans d’igualtat a les empreses

Dibuix sobre la igualtat de gènere (iStock)

El Consell de Ministres ha aprovat el Reglament del Registre públic dels plans d’igualtat. Es tracta d’un text que regula com les empreses hauran de bolcar els seus plans d’igualtat en una base de dades única i gestionada pel ministeri competent en matèria de treball.

La Llei efectiva del dret a la igualtat de tracte i d’oportunitats i a la no-discriminació entre dones i homes estableix l’obligació d’implementar un pla d’igualtat propi a les empreses de 50 o més treballadors. Les d’una plantilla inferior poden elaborar els seus plans de manera voluntària. Així doncs, el registre esdevé un instrument per a conèixer i controlar els plans d’igualtat i fer-ne el seguiment.

Entrant al detall, la sol·licitud de registre de plans d’igualtat s’ha de tramitar en format electrònic mitjançant la Seu electrònica del Govern. Les companyies hauran de registrar els seus plans abans de l’1 d’octubre, tenint en compte la periodicitat que fixi el pla. Tanmateix, i de manera excepcional, els plans d’igualtat corresponents a l’any 2023 (que s’han d’aprovar fins a l’abril de l’any vinent) s’han de registrar entre l’1 de maig del 2024 a l’1 d’octubre del 2024.

El registre és públic i, per tant, qualsevol persona o entitat que al·legui un interès legítim pot sol·licitar-lo per escrit, justificant-ne els motius, a l’oficina del Registre públic. A més, el pla d’igualtat ha de ser accessible per als representants dels treballadors. En el cas que a l’empresa no hi hagi aquests representants, una persona treballadora sense representació pot tenir-hi accés.

Per a facilitar l’elaboració dels plans d’igualtat, al maig d’enguany, el Govern va crear i posar a disposició de les empreses una guia, que es pot descarregar a la pàgina web del Ministeri d’Afers Socials i Funció Pública (www.aferssocials.ad).