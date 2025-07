Reforç del bus nocturn per a donar cobertura a les festes majors amb més afluència

Carles Miquel explicant el dispositiu de mobilitat (SFGA)

El Govern amplia el servei de bus nocturn per a donar una millor cobertura durant aquelles festes majors del país amb més afluència i coincidència en el temps. Així ho ha destacat aquest divendres el director d’Energia i Transports, Carles Miquel, que ha explicat aquestes millores i així com el dispositiu preventiu de trànsit de cara a l’època estival, moment en què es registra una elevada afluència de vehicles al país.

D’aquesta manera, i tal com ja és habitual en aquestes dates, s’ha decidit reforçar el servei de bus nocturn, permanent durant cada dia de l’any, durant els dies claus de les festes majors del país. El servei especial s’inicia aquest divendres 4 i dissabte 5 amb el Roser d’Ordino de la línia BN3. Durant aquests dos dies es millora la freqüència amb un servei cada mitja hora, fins a les 05.10 h. A més, també es millora el recorregut de la BN3, ja que un bus farà el recorregut habitual entre l’Estació Nacional d’Autobusos (ENA) a Ordino amb parada a Arinsal (ENA-Arinsal-Ordino / Ordino-Arinsal-ENA) i l’altre directe que connecta directament Andorra la Vella amb Ordino (ENA-Ordino / Ordino-ENA). Seguirà la festa major de Canillo, els dies 18 i 19 de juliol es reforçarà la freqüència dels busos de la línia BN2 amb un servei cada mitja hora fins a les 05.10 h.

Finalment, s’han previst serveis especials per a les festes majors de Sant Julià de Lòria i Escaldes-Engordany. D’aquesta manera, les nits del 25 al 29 de juliol la línia BN1 que connecta Sant Julià de Lòria amb Escaldes-Engordany ampliarà la freqüència de pas. Així, el divendres i el dissabte hi haurà un servei cada 20 minuts fins a les 05.30 h, el diumenge i el dilluns un servei cada 30 minuts fins a les 04.30 h i el dimarts un servei cada 30 minuts fins a les 05.30 h. Pel que fa a la festa major d’Escaldes-Engordany les nits del 25 i 26 de juliol (que coincideixen amb les festes majors de Sant Julià de Lòria) hi haurà previst un servei de contingència preparat per a donar servei durant tota la nit de les línies BN2 i BN3 i es reforçarà el servei de les 04.10 h i a les 05.10 h. Per a la resta de festes majors, també es garanteix el servei de bus nocturn habitual.

Es podran trobar totes aquestes millores a mesura que s'apropi la data concreta de les festes majors al web www.bus.ad.





Més d’un milió de vehicles fins al setembre

De forma paral·lela, l’Àrea de Mobilitat ha treballat, juntament amb la resta de cossos especials nacionals i dels països veïns, diversos dispositius preventius de trànsit de cara a l’època estival, moment que es registra una elevada afluència de vehicles al país. La voluntat d’aquests treballs tècnics és poder informar de forma deguda i prèvia a tota la població de les possibles incidències de trànsit, així com coordinar tots els efectius disponibles per a augmentar la fluïdesa de vehicles en hores punta. Els diversos dispositius previstos es duran a terme fins al pròxim 14 de setembre.

Segons les previsions, entre els mesos de juliol, agost i setembre entraran 1.000.900 vehicles a Andorra. Concretament, al juliol es preveu l’entrada de 385.000 vehicles, 250.000 per la frontera amb Espanya i 135.000 per la frontera amb França. Al mes d’agost es preveu l’entrada de 455.000 vehicles, 280.000 per la frontera hispanoandorrana i 175.000 per la francoandorrana. Finalment, el mes de setembre encara es preveu l’entrada de 169.000 vehicles, 112.000 per Espanya i 57.000 per França.

En vista d’aquesta alta entrada, durant tots els dissabtes del mes de juliol, tot el mes d’agost i les dues primeres setmanes de setembre fins al dia 13 es muntarà el doble carril en sentit nord a l’avinguda Francesc Cairat, parròquia de Sant Julià de Lòria. Aquest dispositiu podrà ser hàbil altres dies si les necessitats ho requereixen.

Pel que fa a l’operació sortida, i com a novetat d’enguany en època estival, es muntarà el doble carril, en sentit sud, des de la rotonda de la Comella fins a la rotonda Margineda. Aquest dispositiu estarà operatiu tots els diumenges de juliol, tot el mes d’agost i les dues primeres setmanes de setembre. A més, també s’impulsarà l’obertura del doble carril a la frontera hispanoandorrana.

Per a poder afavorir la fluïdesa del trànsit, l’Àrea de Mobilitat encoratja a planificar el viatge, evitant les hores de màxima afluència i informar-se de l’estat del trànsit en temps real a les xarxes socials de Mobilitat o a través de l’aplicació.