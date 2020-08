Reforç de les tasques de neteja dels espais públics a la Seu

La Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet duu a terme tasques de reforç de la neteja dels espais públics de la Seu d’Urgell amb l’objectiu de limitar la propagació de la COVID-19. La desinfecció inclou bancs, papereres, pilones i baranes, així com els contenidors de brossa.

El gerent de l’ens supramunicipal, Jordi Vilaró, ha explicat que actualment treballen tres equips, que es distribueixen entre l’eixample i el nucli antic. Tanmateix, Vilaró remarca que la desinfecció del mobiliari urbà “només és un element més per evitar contagis per coronavirus, ja que no supleix les mesures individuals de protecció davant la pandèmia (mans, mascareta, reducció de contactes i distància social)”.

Vilaró recomana de forma especial el rentat de mans a l’hora de manipular la bosses d’escombraries i indica que també és important deixar els residus dins dels contenidors i no fora, per evitar contaminar altres superfícies.

El reforç del servei de neteja a la ciutat s’ha fet amb quatre treballadors. La resta dels serveis oferts per la Mancomunitat d’Escombraries de l’Urgellet funcionen amb normalitat.