Reeixida diada de la Mare de Déu de l’Ecologia a la parròquia d’Encamp

Aquest dissabte, 4 de juny, ha tingut lloc la diada de la Mare de Déu de l’Ecologia, a la parròquia d’Encamp, celebrada a l’oratori de les Pardines on s’han aplegat una seixantena de persones. Durant la diada s’ha repartit coca i xocolata entre els assistents, així com plantes d’Espígol com a Vila Florida.

En aquesta jornada matinal de dissabte, afavorida pel bon temps, han assistit a la diada, els consellers comunals, Èric Alguacil, Josefina Rodríguez, Andreu Riba i el conseller de cultura i Afers Socials David Cruz.