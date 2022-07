Reedició dels dos volums dels llibres “Veus d’Andorra” com a material pedagògic d’aprenentatge de català

Aquest dimecres s’ha aprovat la reedició dels llibres de material pedagògic per a l’aprenentatge de català Veus d’Andorra 1 i Veus d’Andorra 2. El que proposa Veus d’Andorra és un mètode basat en l’ensenyament per tasques. Les unitats estan seqüenciades de manera que la suma d’activitats possibilita la realització de la tasca final com a activitat global comunicativa. S’hi treballen, de manera integrada, totes les habilitats lingüístiques, i la gramàtica i el lèxic necessaris per a cada objectiu proposat.

Els Veus d’Andorra 1 i Veus d’Andorra 2 inclouen l’adaptació del llibre de l’alumne, el llibre d’exercicis i gramàtica i l’enllaç als arxius d’àudio per a les activitats orals. Les tres publicacions han esdevingut una eina necessària per als aprenents de català dels nivells A1+, A2+ i B1 pel seu elevat contingut didàctic, elaborat d’acord amb les directrius del Marc europeu comú de referència per a les llengües del Consell d’Europa: aprendre, ensenyar i avaluar.

A hores d’ara gairebé s’ha exhaurit l’estoc de què disposava el Departament de Política Lingüística dels llibres de l’alumne i d’exercicis i gramàtica del Veus d’Andorra 1 i el Veus d’Andorra 2, i per a garantir la demanda que caldrà afrontar al setembre del 2022 és imprescindible imprimir 300 exemplars del Llibre de l’alumne i 300 exemplars del Llibre d’exercicis i gramàtica de cada un d’aquests materials, a un preu total de 16.280 euros. Els lots de llibres de cada nivell es proveeixen a les llibreries perquè els alumnes dels cursos per a adults i els usuaris dels centres de català els puguin adquirir a un preu reduït