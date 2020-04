El Govern ha aprovat el segon paquet de mesures per fer front a la crisi socioeconòmica derivada de l’emergència sanitària de la Covid-19. Entre les mesures destaquen les reduccions de les jornades laborals i les suspensions temporals dels contractes de treball (STCT) -coneguts també com a ERTO- i reduccions dels lloguers i carències de les hipoteques per als treballadors afectats. Els salaris es veuran reduïts proporcionalment, aquells que tenen un salari mínim no veuran reduïts els seus ingressos, mentre que els salaris més elevats podran patir reduccions que poden arribar més enllà del 60%, sent al voltant del 20% per al salari mitjà. El salari reduït el pagaran en proporció variable entre l’empresa i el Govern.

Segons els càlculs presentats pel cap de Govern, Xavier Espot, en la seva al·locució, el Govern pagaria entre 90 i 120 milions d’euros en aquest concepte des del maig, quan es puguin començar a aplicar aquestes mesures, fins al desembre, que és quan els treballadors afectats haurien de reincorporar-se plenament a l’empresa. Per Espot, aquesta és la fórmula que “permet assolir de la forma més òptima possible els dos objectius que ens hem marcat: La supervivència del teixit productiu i els llocs de treball”.

Ajudes a l’habitatge i prestació per desocupació

En paral·lel a les mesures que redueixen les retribucions salarials, també s’adopten mesures per evitar que hi hagi gent que quedi desprotegida. Així, també hi haurà reduccions dels lloguers per a les persones que es vegin afectades per una suspensió temporal del contracte laboral i carències en les hipoteques.

Espot ha afirmat que el Govern és conscient que malgrat tot hi haurà empreses i negocis que amb la nova situació no seran viables, per això ha anunciat una modificació del reglament per accedir a la prestació econòmica per desocupació involuntària i també per accedir a les ajudes a l’habitatge.

Injecció d’ajuts per import del 6% del PIB

Aquestes ajudes se sumen a les ja engegades, que en global suposen una injecció a l’economia al tomb del 6% del PIB, segons ha exposat el cap de Govern. Per la seva banda, el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha dit que amb els dos paquets de mesures la injecció econòmica equival al total del pressupost de l’estat. Tot i això, “no s’estalviarà ni un esforç”, ha manifestat Espot.

