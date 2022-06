“Red Rocket” de Sean Baker

“Red Rocket” és la confirmació del talent del nord-americà Sean Baker. El director del film revelació “The Florida Project”, sensació de la Quinzena dels Realitzadors de Canes de 2017, aposta fort i decidit per la comèdia social, en la seva vessant més corrosiva, a “Red Rocket”. Aquest film ens presenta un ex-pres, Mickey Saber (Simon Rex), que torna a casa seva al cap de molts anys, i sense un cèntim. Un film ambientat en el paisatge industrial d’un poble perdut de Texas, un entorn lleig i degradat, mentre sentim pels monitors de tv els discursos de Trump.

La seva família, formada per la seva exdona, Lexi (Bree Elizabeth Elrod), i la sogra, és pobre, prototipus i es podria encasellar en el terme de ‘white trash’, i, en un primer moment, refusant el nouvingut a qui no perdonen els errors comesos del passat. Finalment, serà acceptat, però amb la condició de fer-se càrrec de totes les despeses, com si fos un llogater. Mickey intenta recomençar de nou, però no troba feina enlloc a causa del seu pobre currículum, sense experiència laboral. Aleshores serà quan es revelarà la verdadera faceta amagada de l’home, un actor porno de Los Angeles.

Mickey és un personatge xerraire, magnètic, nerviós que, en realitat, amaga un engalipador, un farsant. Tot i provar-ho no pot escapar del seu passat i, forçat a la supervivència, intentarà treure’s uns diners traficant amb marihuana i, sobretot, posarà tots els seus esforços en seduir i enamorar a una adolescent que està a punt de fer els 18 anys, Strawberry (Suzanna Son), per forçar-la a introduir-se en la indústria del sexe i així ell guanyar-se bé la vida.

Predomina un aire de comèdia però sempre amb una sensació amarga i agredolça. El retrat d’aquest personatge narcisista i egòlatra s’encomana de l’encant que desprenen els clàssics perdedors i trepes simpàtics. Sean Baker ens deixa una molt bona pel·lícula, que es pot veure com una faula sobre els desposseïts, els que viuen en els marges del sistema. “Red Rocket” revela també a Simon Rex, actor porno en el món real, com un actor sensacional de cinema de ficció gràcies a un paper en estat de gràcia.