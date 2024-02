Red Bull reuneix els seus “atletes” al Circuit Andorra – Pas de la Casa

A la dreta, Cristina Gutiérrez al volant del seu vehicle (FotoEsport)

Vint-i-cinc esportistes d’elit, de diverses nacionalitats i especialitats esportives, que gaudeixen del prestigiós qualificatiu de “Red Bull Athletes” van ser a les instal·lacions del Circuit Andorra – Pas de la Casa. L’esdeveniment, promogut per la coneguda beguda energètica, tenia com a principal objectiu que els esportistes top presents gaudissin d’una jornada lúdica abans d’iniciar (alguns) o de continuar (altres) la dura rutina diària a què estan sotmesos com a especialistes d’elit als seus respectius esports.

Cal destacar que a la segona jornada de l’esdeveniment hi van ser una trentena de influencers de renom internacional, entre ells el reconegut TheGrefg, els que van gaudir de les instal·lacions del Circuit Andorra.

Els participants a l’esdeveniment, van arribar a les instal·lacions del Port d’Envalira en autobús i es van instal·lar a l’edifici VIP on, després de signar el document d’exempció de responsabilitats per les activitats que es duien a terme, van gaudir d’un“ lunch ”, ofert per “Hamburguesas GOICO”, cuinat a la mateixa instal·lació. Cal esmentar que algun dels esportistes es va atrevir a posar-se el davantal i agafar la paleta de cuinar per a situar-se al davant dels fogons.

Els responsables del Circuit Andorra van preparar tres mini-traçats als quals els participants convidats s’enfrontarien (equips de tres pilots), amb el mateix nombre de vehicles: kartcross (amb claus a les rodes del darrere), buggie (rodes normals) i els Hyundai de l’escola del Circuit (amb rodes d’hivern).





Per a Alex Bercianos mantenir tant com sigui possible la pista, un objectiu prioritari

És evident que molts dels desplaçats al Circuit Andorra (sobretot els de motorsport) coneixien el traçat i sospiraven per a poder gaudir d’alguna volta per “la parabòlica”, cas de Dani Sordo, Gil Membrado o Adam Raga, per exemple. Immediatament va quedar clar que això era impossible.

Bercianos va comentar els traçats preparats: “S’han aprofitat tres zones del traçat habitual on poder dissenyar unes pistes on, sens dubte la perícia al volant és més important que la velocitat. Amb els vehicles equipats amb “calçat” mínim per a conduir sobre gel, pensem que la diversió està assegurada.”

Per part seva, Ivan Alba (Director d’Esdeveniments del Circuit Andorra), que va ser l’encarregat de donar el briefing als caps d’equip i participants, va posar èmfasi en que “seran set equips de tres pilots cadascun. Hi haurà persones de l’organització controlant les zones marcades amb cons i, si no es respecten, s’aplicarà la penalització corresponent. Es faran tres voltes per cada pilot de l’equip i el crono no s’aturarà fins que l’últim dels participants passi per la línia d’arribada”.

Un cop establertes les normes, els esportistes van passar a l’acció. En primer lloc van fer una volta de reconeixement caminant i tot seguit es van situar al volant dels respectius vehicles, uns amb més sort que els altres, però al final tots van comentar que havia estat una experiència molt divertida.

La competició es va tancar amb dues finals molt disputades, la primera, entre Cristina Gutiérrez i Augusto Fernández mentre que continuació van ser Gil Membrado i Adam Raga els protagonistes. En totes dues, la part festiva de la jornada va quedar una mica de banda i va ser el mode competició dels quatre pilots el que va sortir a la llum amb tota la seva força. Els seus companys, que no van deixar d’animar en cap moment, van gaudir tant com els pilots a la pista.