Recullen des de la Seu aliment i materials per a mascotes de les poblacions afectades pels aiguats de València

Gossos i gats en una zona afectada per aiguats (Foto: Cats&Dogs Alt Urgell)

L’Associació Cats&Dogs Alt Urgell i la botiga Maido Animals han endegat una campanya per a ajudar a propietaris de mascotes de les poblacions més afectades pels aiguats del País Valencià. L’objectiu en aquest cas és ajudar aquestes persones en la cura i manutenció dels seus gossos o gats, atesa la situació extrema de desabastiment que es viu aquests dies. A banda de causar la mort o desaparició de centenars de persones, la DANA també ha tingut un gran impacte pel que fa als animals domèstics.

El material que es reculli s’enviarà aquest dissabte mateix cap a l’àrea de València, atès que una parella s’ha posat en contacte amb l’entitat i s’ha ofert a desplaçar-s’hi per tal que l’ajuda hi arribi de manera ràpida.

Les persones que vulguin col·laborar en aquesta iniciativa poden deixar les seves aportacions al local de Maido, a l’avinguda del Salòria número 83 de la Seu. A més de menjar envasat per a gats i gossos (que pot ser pinso o terrines), es necessiten materials com ara mantes, tovalloles, transportins i sorra per a gats. Des de Cats&Dogs han apuntat que tota col·laboració serà benvinguda.