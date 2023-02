Recta final del carnaval d’Encamp perquè el Pas n’agafi el relleu

Cartell del carnaval del Pas de la Casa 2023 (Comú d’Encamp)

La vila d’Encamp es troba a les acaballes del seu programa festiu de carnaval, tot i que encara resten per celebrar alguns plats forts, com l’actuació de l’humorista Pep Plaza. De tota manera, l’epicentre del Carnestoltes 2023 s’ha focalitzat en el cap de setmana i en ahir dilluns. No obstant, la parròquia no diu adeu a la gresca i xerinola perquè n’agafa el relleu el Pas de la Casa.

El programa de carnaval, al Pas, tindrà lloc des d’aquest divendres 24 de febrer i fins al diumenge dia 26. Tres jornades amb una gran varietat d’activitats per a tots els públics i edats: propostes infantils, Festa Flaix, concerts, dinar i sopar popular, concurs de disfresses, Dj, batukada…

Sense temps a donar-li treva al cos, acaba una festa i en comença una altra. Això és el carnaval: disbauxa i bogeria (sana).