Recta final de la “Liminal” al Bici Lab

Exposició Liminal al Bici Lab (Agenda.ad)

Aquest proper dimecres, dia 31 de maig, a les 18 hores, es tancarà l’exposició “Liminal” ubicada al Bici Lab, el Museu de la Bicicleta d’Andorra, a Andorra la Vella. La mostra s’ha exhibit, de forma gratuïta, des del 10 de maig i enfila ja les darreres hores oberta al públic.

LIMINAL és una instal·lació interactiva que visualitza el pas inexorable del temps. Ella busca cosificar la frontera entre el present i el passat. En un espai fosc, un arc lluminós. Es tracta d’un portal del temps: quan l’espectador travessa aquesta demarcació, el seu reflex projectat es desplega en el temps gràcies a la tècnica del slit-scan.

Com una metàfora visual –el passat s’apodera constantment del present–, la imatge projectada acaba inexorablement en la blancor etèria de l’oblit. El so alliberat per l’obra s’espaia –en funció de la posició del participant al portal, s’altera la tonalitat, la qual cosa es tradueix en una musicalitat que anima a l’espectador a interpretar el seu present, per tal de configurar el seu possible passat. El resultat és una experiència alhora lúdica i contemplativa. La peça s’ha presentat en més de 15 esdeveniments a 10 països. Ha participat en exposicions com ISEA, Ars Electronica i L.E.V. Gijón, entre d’altres.