Rècord històric de participació a la 42a 3 Nacions amb 2.130 inscrits

La 42a edició de la Marxa 3 Nacions by BWT s’ha celebrat, aquest dissabte, amb èxit de participació i les temperatures han acompanyat al llarg de la jornada. Un dia de celebració on els més de 2.000 ciclistes han pujat els ports mítics de la marxa i han transitat pels 3 països que la fan única al món. A les 7:30 hores s’ha donat el tret de sortida de la 42ª Marxa 3 Nacions by BWT des del Poliesportiu de Puigcerdà amb 140 quilòmetres per davant on s’han ascendit els tres mítics ports de muntanya: Port d’Envalira, el Coll de Puymorens i la Tour de Carol.

La marxa ha sortit des de Puigcerdà cap a Alp, Bellver de Cerdanya, Martinet i fins La Seu d’Urgell en 50 quilòmetres de marxa planera on s’han anat disgregant els primers grups de ciclistes. A partir d’Andorra, on afrontaven la llarga ascensió fins a El Port d’Envalira, s’han començat a veure les cares de patiment, però també de satisfacció per poder estar formant part del mite de la Marxa 3 Nacions by BWT, amb l’únic objectiu d’acabar la marxa i anotar-se un nou repte la llista.

El primer avituallament de la jornada l’han trobat a Andorra, als 1029 metres de desnivell. El següent tram que ha destacat per ser l’equador de la marxa ha estat l’ascens a Canillo, per a arribar al punt més alt del recorregut, a la mítica i èpica pujada al Port d’Envalira, sent el pas de muntanya asfaltat més alt d’Europa.

En aquest punt es trobava el tram Bryton de sis quilòmetres cronometrats, on entre els 100 primers més ràpids se sortejava un pack de productes i que incloïa, entre d’altres, un GPS Byrton S800. Els guanyadors han estat, Xavi Sebastiá i Berta Maeso. Els últims quilòmetres fins a arribar al tercer avituallament s’han fet durs per a la majoria de ciclistes ja que les forces començaven a fallar, però encara quedaven 50 quilòmetres per a aconseguir arribar a meta i formar part del mite.

La baixada del Port d’Envalira cap al Coll de Puymorens, amb unes grans vistes, ha estat reconfortant per a seguir a bon ritme i coronar la Tour de Carol, un dels trams mítics en territori francès, que serveixen per a afrontar els últims quilòmetres fins a la meta, a Puigcerdà.

La jornada ha estat un èxit de participació, arribant fins als 2.130 inscrits de 6 nacionalitats diferents (Espanya, Andorra, França, Qatar, Itàlia i Suïssa). Un 8% ha estat de participació femenina, xifra que va en augment any rere any. El millor temps en categoria masculina ha estat per a Raúl Castello Garcia (03:49:48) i en categoria femenina ha estat per Anna Noguera (04:07:31). Els resultats oficials es poden trobar a la página web, www.3nacions.com.