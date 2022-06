Rècord històric d’assistència a la Trobada Empresarial al Pirineu amb 650 participants

La Trobada Empresarial al Pirineu, que se celebra a la Seu d’Urgell, ha registrat enguany un rècord històric d’assistència amb prop de 650 participants. El president de la Trobada, Josep Serveto, ha donat la benvinguda als assistents a la 33a edició, que aquest any se celebra sota el títol “Innovació i sostenibilitat: Palanques per al creixement empresarial”. Josep Serveto, que s’estrena enguany com a president, ha assenyalat la voluntat de mantenir l’essència del que representa la Trobada des dels seus inicis a Rialp l’any 1990.

Josep Serveto ha destacat que la present edició “vol posar en valor conceptes que haurien d´estar presents en el full de ruta de totes aquelles empreses que aspirin a créixer i a excel·lir en la gestió empresarial”. Ha remarcat, a més, la importància de “créixer adoptant noves vies sostenibles” per la demanda de la societat i, alhora, “garantir una coherència amb els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’Agenda 2030”.

El president de la Trobada ha fet un agraïment a tots els assistents i ha destacat la xifra rècord d’inscripcions registrada enguany, imprescindible per fer que la Trobada es converteixi en “un espai on donar resposta a les principals inquietuds del teixit empresarial en un entorn incomparable on enfortir relacions tant personals com professionals”. També ha agraït als patrocinadors, espónsors i col·laboradors la seva confiança per fer possible una nova edició.

Durant la benvinguda, l’alcalde de la Seu d’Urgell, Francesc Viaplana, ha començat la seva intervenció recordant que, en un món globalitzat, “ens afecta el que passa a tot arreu, com el canvi climàtic”. Ha subratllat, així, que “cap empresa pot quedar-se aliena i, per afrontar-ho, els fonaments són la innovació i la sostenibilitat”.

Francesc Viaplana ha remarcat que “qualsevol empresa que no sigui sostenible no té futur”, considerant la sostenibilitat “com un concepte inherent en tots els nostres processos, no només la sostenibilitat ambiental, sinó també social i econòmica”. En aquest sentit, Viaplana, ha explicat les mesures que des del consistori han dut a terme, com per exemple l’adquisició de vehicles elèctrics per a la policia municipal o l’aposta per les noves tecnologies, amb la finalitat de retenir i atraure talent. “La connectivitat ha de permetre, a més de nous llocs de feina, oportunitats per eliminar distàncies i superar l’orografia”, ha explicat.

Divendres, representació institucional catalana i espanyola

La inauguració oficial de la 33a Trobada Empresarial al Pirineu anirà a càrrec del President de la Generalitat de Catalunya, Pere Aragonès, i, tot seguit, es donarà pas a la taula “Sostenibilitat i economia” amb Núria Mas, professora d’IESE i Consellera del Banc d’Espanya, i Eva Saldaña, directora de Greenpeace Espanya. La darrera taula rodona del matí girarà entorn a les “Estratègies empresarials diferencials”, amb Josep Ametller, conseller delegat del Grup Ametller Origen; Ana Vallés, presidenta de Sorigué; i Sara Werner, cofundadora i CEO de Cocunat.

Al migdia, hi haurà la conferència “L’escenari geopolític, econòmic i energètic, després de la invasió d’Ucraïna” amb Josep Piqué, economista, empresari i exministre. A la tarda, tindrà lloc la taula amb startups “Tendències del sector: la nova economia digital” amb Mario Teijeiro, director d’StartmeUP de Deloitte; Emilio Frojan, CEO de Velca Motor; José Fuertes, CEO de Owo Game; Yassir Raïs, CEO de Syra Cofee; Javier Pastor; CEO de Bit2me; i Alba Vallejo, CEO de Cites a cegues.

La cloenda de la 33a edició de la Trobada Empresarial al Pirineu anirà a càrrec de la ministra de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana del Govern d’Espanya, Raquel Sánchez.

Sobre la Trobada Empresarial al Pirineu

Va néixer el juny del 1990 per iniciativa d’un grup d’empresaris i professionals lleidatans per donar resposta a les inquietuds del sector econòmic i empresarial. La trobada es caracteritza per la presència d’una variada i plural representació d’empresaris, emprenedors i professionals de Lleida, dels territoris que envolten el Pirineu i les successives incorporacions des de la resta de Catalunya, la Franja d’Aragó i el Principat d’Andorra.