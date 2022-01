Rècord d’inscrits, amb 168 infants, a l’escola de neu d’Encamp

El Comú d’Encamp ha posat en marxa una nova edició de l’escola de neu, que ha batut rècord d’inscrits de les darreres edicions. Un total de 168 infants que aquest dissabte han començat les classes amb l’Ski & Mountain Academy de Grandvalira, organitzats en 9 grups (7 amb sortida des d’Encamp i 2 des del Pas de la Casa).

L’escola de neu té una durada de 12 caps de setmana i els participants poden gaudir de tres modalitats, esquí, surf de neu i “freestyle“. Xavier Fernàndez, conseller d’Esports, Infància i Joventut del Comú d’Encamp ha explicat que “l’escola de neu s’ha adaptat a la normativa sanitària actual i l’hem pogut tirar endavant” ha remarcat també que “hem batut rècord d’inscrits” per tant, celebrem que des del Comú d’Encamp puguem “donar resposta a moltes famílies per fomentar la pràctica de l’esport, amb una activitat que permet als més petits aprendre, jugar i gaudir de la neu”.

Fernàndez ha agraït la col·laboració de Grandvalira i tot l’equip de monitors per adaptar-se a la situació actual i per la capacitat d’acompanyar i motivar als més petits, especialment els que s’inicien enguany, un total de 14 nascuts el 2017, que s’engeguen en la pràctica de l’esport blanc. L’escola de neu compta també amb places disponibles per a infants amb diversitat funcional.

L’escola de neu s’organitza a la parròquia des de l’any 1999 amb l’objectiu de fomentar la pràctica de l’esport, i en especial de les diferents modalitats d’esquí, entre els infants, que enguany compleixin, com a mínim 5 anys i fins als 17 anys com a màxim, a un preu més assequible per a les famílies residents a la parròquia.